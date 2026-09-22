Cinco diputados de Renovación Popular acudieron a la sede de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) para conocer información sobre el trabajo de esta unidad policial y abordar el caso de diez trabajadores del Congreso que, según un reportaje de Cuarto Poder, habrían firmado un planillón utilizado en el proceso de inscripción del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) como organización política.

El pedido de Renovación Popular plantea que se investigue la situación de los trabajadores señalados y que se determine si existen elementos que permitan establecer algún vínculo con Sendero Luminoso o el Movadef. La bancada remarcó que primero deben realizarse las investigaciones correspondientes antes de establecer responsabilidades.

La diputada Roxana Rocha señaló que la bancada solicitó a la Mesa Directiva del Congreso disponer que la Oficina de Recursos Humanos revise la situación de los trabajadores mencionados.

“Producto de esta reunión estamos claros que terrorismo nunca más y queremos que no se infiltre en nuestras instituciones públicas, en el Congreso, en los ministerios, en los centros educativos, en las universidades”, sostuvo Rocha a Canal N.

La parlamentaria agregó que el objetivo es que se realicen las investigaciones correspondientes y rechazó cualquier eventual presencia de organizaciones vinculadas al terrorismo en instituciones públicas.

Solicitan información a la Dircote

Durante la visita, el diputado José Baella informó que el diputado Cipriani remitió un documento al director de la Dircote para solicitar información sobre las personas mencionadas en el reportaje.

La diputada de Renovación Popular, Roxana Rocha, pidió que la Oficina de Recursos Humanos del Congreso revise la situación de los trabajadores señalados. Foto: Congreso.

Según explicó, el pedido busca conocer la situación de estos trabajadores y determinar si existen elementos que permitan establecer algún vínculo con Sendero Luminoso o el Movadef. Rocha señaló que las autoridades policiales deben continuar con sus labores de inteligencia y recordó que parte de esta información tiene carácter reservado.

La visita a la Dircote también tuvo como objetivo conocer directamente el trabajo de esta unidad policial y la evolución de las acciones contra el terrorismo en el país.

Evaluarán eventuales responsabilidades

Consultado sobre si los trabajadores señalados deberían ser separados del Congreso, Baella sostuvo que primero debe concluir la investigación.

“No nos podemos mantener inactivos. Ya el diputado Cipriani ha enviado un documento dirigido al director contra el terrorismo para que le informe con detalle cuál es la situación de estas personas y su participación o vínculo con Sendero Luminoso, igual Movadef”, afirmó.

Baella señaló que, a partir de los resultados de las investigaciones, podrían determinarse responsabilidades tanto de los trabajadores como, eventualmente, de los diputados que participaron en sus contrataciones.

Baella señaló que, a partir de los resultados de las investigaciones, podrían determinarse responsabilidades tanto de los trabajadores como, eventualmente, de los diputados.

“Acá las cosas hay que decirlas claras. Sendero Luminoso es lo mismo que Movadef, y si yo firmé un planillón a favor de Movadef, sé que firmé en razón de apoyar a Sendero Luminoso. Esa es la realidad” , expresó Baella.

¿Qué plantea Renovación Popular?

En un comunicado publicado el 21 de septiembre, las bancadas de diputados y senadores de Renovación Popular rechazaron lo que calificaron como un eventual intento de infiltración de personas u organizaciones vinculadas al terrorismo en el Congreso.

La bancada exigió a la Mesa Directiva una revisión inmediata de los expedientes y antecedentes del personal señalado y pidió que, si se advierten posibles ilícitos, estos sean comunicados a las autoridades competentes.

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Asimismo, planteó fortalecer los mecanismos de verificación utilizados para la contratación de personal en el Congreso, con el objetivo de impedir el ingreso de personas que promuevan o reivindiquen organizaciones terroristas.

Finalmente, Renovación Popular reafirmó su compromiso con la democracia, el Estado de derecho y la memoria de las víctimas del terrorismo, y sostuvo que el Congreso debe garantizar el respeto al orden democrático y constitucional.