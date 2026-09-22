Pilsen, Cristal, Cusqueña, Corona, entre otras, son algunas de las marcas que tiene Backus en el Perú. (Foto: GEC)
Pilsen, Cristal, Cusqueña, Corona, entre otras, son algunas de las marcas que tiene Backus en el Perú. (Foto: GEC)
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Mayumi García
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En un año, el canal Horeca (hoteles, restaurantes, bares y afines) en el Perú comercializa 236,7 millones de litros de cerveza, siendo Backus el proveedor más importante en este segmento por la amplia oferta en la categoría cervecera. De hecho, más del 70% de lo que se transacciona en este canal corresponde a la propuesta de la cervecera propiedad del grupo AB Inbev. Pero, ¿qué tan importante es el Horeca para la compañía?

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