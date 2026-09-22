El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, habla ante la Asamblea General de la ONU, este 22 de septiembre de 2026, en Nueva York. EFE/Olga Fedorova
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, habla ante la Asamblea General de la ONU, este 22 de septiembre de 2026, en Nueva York. EFE/Olga Fedorova
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e invitó a la comunidad internacional a «aumentar la presión sobre Israel”.

“Gaza es hoy no solo el mayor cementerio infantil del mundo, también es la zona con más niños que han sufrido amputaciones. Gaza es el campo de concentración más inhumano, más vergonzoso de nuestra época”, dijo el mandatario ante la Asamblea.

, Mahmud Abás, a Nueva York, donde se realiza el evento diplomático.

Erdogan también denunció la “mentalidad genocida” de Israel y sostuvo que cerca de 74,000 palestinos han muerto en Gaza por el “terrorismo de Estado” que atribuyó a ese país. Ante ello, la delegación israelí abandonó la sala.

y subrayó la importancia de Naciones Unidas como “esperanza” para los civiles en numerosos conflictos del mundo.

contra buques mercantes, y de proteger también el libre paso por el estrecho de Ormuz.

Erdogan recordó que Turquía “es una parte inseparable de Europa” y aseguró que “es imposible para Europa ser más fuerte o más segura si excluye Turquía de su arquitectura de seguridad”.

Finalmente, terminó su discurso denunciando como “ataque” las recientes leyes de algunos países, como Austria, contra el uso del velo islamista en los colegios e insistió en la necesidad de “proteger la familia, formada por hombre y mujer”.

Elaborado con información de EFE.

La delegación israelí abandonó la sala de la Asamblea General de la ONU durante el discurso del presidentye turco Recep Tayyip Erdogan. EFE/EPA/ Sarah Yenesel
La delegación israelí abandonó la sala de la Asamblea General de la ONU durante el discurso del presidentye turco Recep Tayyip Erdogan. EFE/EPA/ Sarah Yenesel

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