El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu en el Comedor de Estado de la Casa Blanca en Washington D. C., EE. UU., en una fotografía de archivo. Foto: EFE/EPA/Will Oliver / POOL
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu en el Comedor de Estado de la Casa Blanca en Washington D. C., EE. UU., en una fotografía de archivo. Foto: EFE/EPA/Will Oliver / POOL
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Redacción Gestión
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, en lo que sería la mayor transacción con este tipo de munición pesada, según adelantó el diario The Washington Post.

según un funcionario anónimo citado por el diario estadounidense.

mientras que la I-2000 es una ojiva penetrante para atacar bunkers y otras estructuras blindadas.

La magnitud de este paquete supera incluso a transacciones similares para Israel realizadas por el Gobierno de Joe Biden e incluso por el Gobierno Trump el año pasado, cuando notificó que transferiría alrededor de 39,000 de estas armas.

A su vez,

Este tipo de munición se considera entre la más destructivos en el arsenal estadounidense. Israel, por otro lado, ha recibido críticas por emplearlo frecuentemente en Gaza y el Líbano.

Aunque la operación se considera como una venta, la transacción se financia mediante un mecanismo conocido como Financiación Militar Extranjera (FMF, por sus siglas en inglés), en el que Estados Unidos aporta dinero de sus contribuyentes que los países compradores emplean para adquirir las armas.

Elaborado con información de EFE.

La magnitud de este paquete supera incluso a transacciones similares para Israel realizadas por el Gobierno de Joe Biden. (Marina de los Estados Unidos / AFP)
La magnitud de este paquete supera incluso a transacciones similares para Israel realizadas por el Gobierno de Joe Biden. (Marina de los Estados Unidos / AFP)

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