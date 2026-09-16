El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se prepara para vender unas 40,000 bombas de 2,000 libras a Israel a cambio de unos 2,800 millones de dólares, en lo que sería la mayor transacción con este tipo de munición pesada, según adelantó el diario The Washington Post.

La venta incluye unas 20,000 bombas MK-84 y BLU-117 y otras 20,000 unidades de la I-2000, según un funcionario anónimo citado por el diario estadounidense.

Todas son municiones estadounidenses de unos 900 kilos, diseñadas para lanzarse desde el aire y las dos primeras constituyen bombas de propósito general, mientras que la I-2000 es una ojiva penetrante para atacar bunkers y otras estructuras blindadas.

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La magnitud de este paquete supera incluso a transacciones similares para Israel realizadas por el Gobierno de Joe Biden e incluso por el Gobierno Trump el año pasado, cuando notificó que transferiría alrededor de 39,000 de estas armas.

A su vez, la Administración Biden retuvo en mayo de 2024 una transferencia programada de unas 1,800 de estas bombas ante la preocupación de que Israel pudiera emplearlas en una operación en zonas densamente pobladas de Rafah.

Este tipo de munición se considera entre la más destructivos en el arsenal estadounidense. Israel, por otro lado, ha recibido críticas por emplearlo frecuentemente en Gaza y el Líbano.

Aunque la operación se considera como una venta, la transacción se financia mediante un mecanismo conocido como Financiación Militar Extranjera (FMF, por sus siglas en inglés), en el que Estados Unidos aporta dinero de sus contribuyentes que los países compradores emplean para adquirir las armas.

Elaborado con información de EFE.