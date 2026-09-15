El Gobierno de Estados Unidos redirigirá US$52 millones en ayuda militar, originalmente destinados a países de Europa y Oriente Medio, hacia Perú, Panamá, Ecuador y Colombia, cuyos gobiernos mantienen una posición alineada con la Administración de Donald Trump, informó este martes un representante del Departamento de Estado.

El funcionario afirmó que el Departamento de Estado ha notificado hoy al Congreso su intención de redirigir estos fondos del programa de Financiamiento Militar Extranjero (FMF, por sus siglas en inglés) que estaban destinados originalmente a Eslovaquia, Macedonia del Norte, Túnez e Irak .

La notificación se produce después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, regresara de una gira que la semana pasada lo llevó por tres -Colombia, Ecuador y Perú- de los cuatro países a los que Washington va a transferir estas partidas.

Refuerzo contra el “narcoterrorismo”

Según el Departamento de Estado, los recursos destinados a América Latina contribuirán a enfrentar el “narcoterrorismo” en la zona de influencia de Washington y a reforzar la seguridad del Canal de Panamá.

Marco Rubio realizó la semana pasada una gira por Perú, Ecuador y Colombia. Foto: EFE.

La dependencia estadounidense también recordó que durante la última década el Congreso destinó o asignó cerca del 80% del FMF a Oriente Medio.

También insiste en que esta modificación está en línea con la Estrategia de Seguridad Nacional publicada por el Gobierno Trump y puntualiza que disminuirá la potencial dependencia en materia de defensa de estos socios latinoamericanos con respecto a “adversarios” de Estados Unidos.

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Panamá, Perú, Ecuador y Colombia han aceptado unirse al marco operativo de la Alianza de las Américas, el paraguas bajo el cual el Gobierno Trump quiere combatir el crimen organizado en Latinoamérica y que, en principio, incluye la potencial ejecución de operaciones militares conjuntas en los territorios de estos países.

La reasignación de estos recursos se suma a otras medidas adoptadas desde el regreso de Trump al poder en 2025 que han reducido el apoyo militar estadounidense a países europeos. El mandatario ha cuestionado en reiteradas ocasiones lo que considera una insuficiente inversión en defensa por parte de algunos socios de la OTAN.

Con información de EFE.