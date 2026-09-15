Estados Unidos busca reforzar la cooperación militar con cuatro países de América Latina, incluido Perú. Foto: EFE.
Estados Unidos busca reforzar la cooperación militar con cuatro países de América Latina, incluido Perú. Foto: EFE.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El redirigirá US$52 millones en ayuda militar, originalmente destinados a países de Europa y Oriente Medio, hacia Perú, Panamá, Ecuador y Colombia, cuyos gobiernos mantienen , informó este martes un representante del Departamento de Estado.

El funcionario afirmó que el Departamento de Estado ha notificado hoy al Congreso su intención de redirigir estos fondos del programa de Financiamiento Militar Extranjero (FMF, por sus siglas en inglés) que estaban destinados originalmente a Eslovaquia, Macedonia del Norte, Túnez e Irak.

La notificación se produce después de que de los cuatro países a los que Washington va a transferir estas partidas.

Refuerzo contra el “narcoterrorismo”

Según el Departamento de Estado, los recursos destinados a América Latina contribuirán a enfrentar el “narcoterrorismo” en la zona de influencia de Washington y a reforzar la seguridad del Canal de Panamá.

Marco Rubio realizó la semana pasada una gira por Perú, Ecuador y Colombia. Foto: EFE.
Marco Rubio realizó la semana pasada una gira por Perú, Ecuador y Colombia. Foto: EFE.

La dependencia estadounidense también recordó que durante la última década el Congreso destinó o asignó cerca del 80% del FMF a Oriente Medio.

También insiste en que esta modificación está en línea con la Estrategia de Seguridad Nacional publicada por el y puntualiza que disminuirá la potencial dependencia en materia de defensa de estos socios latinoamericanos con respecto a “adversarios” de Estados Unidos.

La reasignación de estos recursos se suma a otras medidas adoptadas desde el regreso de Trump al poder en 2025 que han reducido el apoyo militar estadounidense a países europeos. El mandatario ha cuestionado en reiteradas ocasiones lo que considera una insuficiente inversión en defensa por parte de algunos socios de la OTAN.

Con información de EFE.

TE PUEDE INTERESAR

Marco Rubio: “Es importante enseñar a los ciudadanos los beneficios económicos y seguridad”
Marco Rubio garantiza apoyo de Estados Unidos al Perú para enfrentar al crimen organizado
Marco Rubio: “Estamos recibiendo al Perú en el Escudo de las Américas”

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.