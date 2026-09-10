El Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, llega al Grupo Aéreo 8 para reunirse con la presidenta Keiko Fujimori. Foto: AFP
El Secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, llega al Grupo Aéreo 8 para reunirse con la presidenta Keiko Fujimori. Foto: AFP
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Redacción Gestión
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El avión oficial que lo trasladó aterrizó cerca de las 18:30 horas del miércoles en el Grupo Aéreo 8, en el Callao.

El funcionario no declaró a la prensa y se retiró del lugar.

Asimismo, indicó que se dialogará sobre inversión, seguridad y otros temas de cooperación bilateral.

Añadió que Rubio realizará anuncios sobre el apoyo estadounidense en ambos asuntos.

“Estamos seguros que la visita será muy provechosa para todos los peruanos”, indicó.

Según Palacio de Gobierno, Rubio se reunirá este jueves con la presidenta Keiko Fujimori, donde se buscará profundizar la alianza estratégica bilateral y reforzar la cooperación en asuntos prioritarios para el Perú.

la defensa, la promoción de inversiones y el comercio bilateral.

Cabe precisar que, por la mañana, antes de trasladarse a Palacio de Gobierno, Rubio acudirá a la sede de la Cancillería, donde será recibido por el ministro de Relaciones, Carlos Espá.

En el encuentro entre Rubio y Fujimori se tratarán temas como la cooperación frente al fenómeno El Niño, la seguridad, la lucha contra el crimen organizado transnacional, entre otros. Foto: GEC
En el encuentro entre Rubio y Fujimori se tratarán temas como la cooperación frente al fenómeno El Niño, la seguridad, la lucha contra el crimen organizado transnacional, entre otros. Foto: GEC

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