El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, llegó al Perú luego de visitar Ecuador y Colombia. El avión oficial que lo trasladó aterrizó cerca de las 18:30 horas del miércoles en el Grupo Aéreo 8, en el Callao.

Rubio fue recibido por el canciller Carlos Espá y el embajador estadounidense en Perú, Bernie Navarro. El funcionario no declaró a la prensa y se retiró del lugar.

El embajador Navarro afirmó que la visita permitirá fortalecer los 200 años de relaciones entre Perú y Estados Unidos. Asimismo, indicó que se dialogará sobre inversión, seguridad y otros temas de cooperación bilateral.

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Por otro lado, el canciller Espá señaló que las prioridades del país son combatir a las organizaciones criminales transnacionales y enfrentar el fenómeno El Niño. Añadió que Rubio realizará anuncios sobre el apoyo estadounidense en ambos asuntos.

“Estamos seguros que la visita será muy provechosa para todos los peruanos”, indicó.

Según Palacio de Gobierno, Rubio se reunirá este jueves con la presidenta Keiko Fujimori, donde se buscará profundizar la alianza estratégica bilateral y reforzar la cooperación en asuntos prioritarios para el Perú.

Durante el encuentro se tratarán temas como la cooperación frente al fenómeno El Niño, la seguridad, la lucha contra el crimen organizado transnacional, la defensa, la promoción de inversiones y el comercio bilateral.

Cabe precisar que, por la mañana, antes de trasladarse a Palacio de Gobierno, Rubio acudirá a la sede de la Cancillería, donde será recibido por el ministro de Relaciones, Carlos Espá.