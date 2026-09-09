“Ahora yo soy la casa, así que cuando intervenimos en el yen japonés, tengo bastante conocimiento de lo que van a hacer los japoneses, de lo que va a hacer el Banco de Japón y de lo que van a hacer los responsables de la política monetaria japoneses”, dijo Bessent el martes durante un evento de la Universidad Metodista del Sur en Texas. “Y pueden apostar contra mí si quieren”.

Los comentarios estuvieron entre los más contundentes de Bessent hasta ahora en una extraordinaria campaña para doblegar a los mercados a su voluntad, incluso frente al escepticismo de los inversionistas. El exejecutivo de fondos de cobertura, que se hizo conocido por sus grandes apuestas en divisas, supervisó recientemente las primeras compras de yenes por parte de autoridades de EE.UU. en tres décadas y sorprendió a los participantes del mercado el mes pasado con planes para aumentar las recompras de bonos del Tesoro de EE.UU. con el objetivo de contener un aumento de los rendimientos.

Las declaraciones de Bessent también ponen de relieve su inusual grado de participación en la política económica de Japón, uno de los mayores tenedores de deuda estadounidense del mundo. Bessent ha coordinado intervenciones cambiarias con la ministra de Finanzas de Japón, Satsuki Katayama, y ha ejercido una presión pública cada vez mayor sobre el banco central para que eleve la tasa de interés, una medida que respaldaría al yen y reduciría la necesidad de Japón de vender bonos del Tesoro para intervenir en el mercado.

“Cada vez que la gente dice: ‘Oh, bueno, el secretario del Tesoro está asumiendo un riesgo’, bueno, es mi sueño, tengo información asimétrica”, dijo Bessent.

Bessent estaba repasando ocasiones en las que ha intervenido en los mercados, incluidas las compras conjuntas de yenes que realizó con el gobierno de Japón el 31 de julio. Aunque inicialmente el yen se fortaleció, las ganancias se moderaron en las sesiones posteriores, en parte porque los operadores destacaron la limitada capacidad financiera del Tesoro para realizar compras de divisas.

Desde entonces, el yen se ha fortalecido considerablemente y se acerca a su nivel más alto del año sin ninguna nueva intervención aparente de las autoridades. Las expectativas de tasas de interés más altas por parte del Banco de Japón han proporcionado un respaldo fundamental, mientras que la ruptura del nivel de 155 añadió impulso técnico.

El Banco de Japón se inclina por elevar su tasa de referencia en un cuarto de punto el 18 de septiembre, al tiempo que dejaría abierta la posibilidad de acelerar posteriormente el ritmo de los incrementos, según personas familiarizadas con el asunto. Bessent ha insinuado repetidamente durante el último año que preferiría que el Banco de Japón elevara las tasas de interés para ayudar al yen, en lugar de recurrir reiteradamente a intervenciones en el mercado.

“Las declaraciones de Bessent tienen un peso enorme. El mensaje es claro: no desafíen al secretario del Tesoro”, dijo Tadashi Matsukawa, responsable de inversiones en bonos de PineBridge Investments Japan Co. en Tokio. “La antigua forma de pensar —que las tasas de interés aumentarían una vez cada pocos meses— ya no se aplica”.

El repunte del yen pone al alcance el máximo de 2026.

Los fondos de cobertura apuestan a que el dólar-yen caerá por debajo de 150 para fines de año, mientras algunas operaciones con opciones a más largo plazo apuntan a un descenso hasta 140. Su caída por debajo de 155, un nivel de soporte que nunca logró romper en mayo pese a la intervención del Ministerio de Finanzas de Japón, ha alentado a los operadores a aumentar sus posiciones bajistas mediante opciones.

“Las declaraciones de Bessent sugieren que espera una corrección en la fortaleza del yen incluso en los niveles actuales”, dijo Takumi Naya , jefe del grupo de negociación de divisas del departamento de operaciones de mercados globales de Sumitomo Mitsui Banking Corp. “Además del cierre de posiciones cortas en yenes, también existe la posibilidad de que los inversionistas pasen a posiciones largas en yenes. El dólar-yen podría caer por debajo de 150 incluso este mes”.

El secretario del Tesoro hizo un comentario similar previamente este mes durante un evento del Charlotte Economics Club, al afirmar que “ahora yo soy la casa, así que sé lo que los japoneses planean hacer”.

“El comentario de Bessent de que ‘yo soy la casa’ refleja la mentalidad de un exoperador que realmente entiende la dinámica del mercado, lo que probablemente explica por qué el mercado le muestra cierto grado de respeto”, dijo Kazushige Kaida, jefe de ventas de divisas de la sucursal en Tokio de State Street Bank & Trust Co. “Ya sea con los bonos del Tesoro de EE.UU. o con el yen, su serie de advertencias verbales probablemente busca corregir movimientos que, a su juicio, han ido demasiado lejos”.

Japón gastó una cifra récord de US$ 96,400 millones entre el 30 de julio y el 26 de agosto para respaldar al yen después de que se desplomara a un mínimo de cuatro décadas. La campaña de intervención también se vio reforzada por el apoyo de EE.UU., aunque las autoridades aún no han confirmado cuántos yenes compró Estados Unidos.

Después de que Bessent decidiera ayudar a Japón a respaldar su moneda, permitió que los medios vieran su bloc de notas, donde una lista de tareas incluía comprar hasta US$ 10,000 millones en yenes. En intervenciones anteriores, en 1998 y 2011, las compras de EE.UU. rondaron los US$ 1,000 millones.

“Es posible que las declaraciones de Bessent sobre la ‘información asimétrica’ sean simplemente un bluf y que no disponga de información adicional a la que el mercado ya ha incorporado en los precios”, dijo Yujiro Goto , estratega jefe de divisas de Nomura Securities. “La reducción del riesgo de interferencia política por parte de la primera ministra Sanae Takaichi también podría estar contribuyendo a generar impulso para nuevas ganancias del yen”.

Japón probablemente vendió parte de sus tenencias de valores extranjeros, incluidos bonos del Tesoro de EE.UU., para financiar su intervención cambiaria récord, pese a la preocupación en Washington por el impacto de esas ventas sobre los rendimientos a largo plazo. Katayama dijo el martes que la postura de Japón sobre las divisas no ha cambiado desde que realizó una intervención conjunta con sus homólogos estadounidenses y que las autoridades buscarán mantener un mercado cambiario ordenado.

Bessent dijo el martes que sus medidas para ampliar un programa de recompra de títulos más antiguos del gobierno de EE.UU. buscaban contener una “fiebre” en el mercado de bonos. Esto ocurrió después de que Stanley Druckenmiller, el inversionista multimillonario que fue mentor de Bessent al comienzo de su carrera como operador de fondos de cobertura, sugiriera que su antiguo discípulo está cometiendo un error al intervenir en el mercado de bonos.