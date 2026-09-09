El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, anuncia una nueva serie de sanciones contra Irán —calificándolas de «Día D económico»— en la Cash Room del Departamento del Tesoro en Washington, el 24 de agosto.
El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, anuncia una nueva serie de sanciones contra Irán —calificándolas de «Día D económico»— en la Cash Room del Departamento del Tesoro en Washington, el 24 de agosto.
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Agencia Bloomberg
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El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, desafió a los operadores a poner a prueba su determinación de fortalecer la moneda japonesa y afirmó que, cuando interviene en los mercados actualmente, lo hace en la práctica con información privilegiada.

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