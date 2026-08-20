Algunos participantes del mercado consideran la medida un punto de inflexión, al mostrar que Washington está adoptando un papel más activo para mantener bajos sus costos de endeudamiento. Tras otros esfuerzos recientes por contener los rendimientos a largo plazo, la iniciativa reaviva la preocupación de que la política de EE.UU. pueda debilitar la confianza en el dólar y llevar a los inversores a buscar alternativas.

“El dólar es sin duda la principal víctima”, dijo Gerald Gan , director de inversiones de Reed Capital, una firma de gestión patrimonial multifamiliar con sede en Singapur. Gan considera que Bessent busca reducir deliberadamente las tasas reales a largo plazo y está dando señales de que toleraría un dólar más débil para sostener la economía.

“Diversificaría aún más para reducir mi exposición al dólar”, agregó.

El Tesoro dijo el miércoles que “al menos duplicaría” las compras previstas de bonos en circulación con vencimientos de entre 10 y 30 años, después de que los costos de endeudamiento alcanzaran máximos de varios años. La decisión convierte a Bessent en el secretario del Tesoro más intervencionista en décadas y supone un giro frente al enfoque “regular y predecible” que el departamento ha mantenido durante años para gestionar la deuda y que el propio Bessent respaldó en un discurso en noviembre.

Bessent “está diciendo, en la práctica, que estamos dispuestos a sacrificar algo de fortaleza del dólar para mantener relativamente controlados los rendimientos a plazo”, dijo Andrew Canobi , director de renta fija de Franklin Templeton en Melbourne. “Algo tiene que funcionar como válvula de escape”.

Dólar y tasas bajan tras anuncio de recompras.

La alternativa sería abordar los problemas estructurales del país, dijo, un camino mucho más difícil que deja a las autoridades ante la disyuntiva de controlar los rendimientos o permitir que el dólar se debilite.

Los esfuerzos por reducir los rendimientos en EE.UU. podrían restar atractivo a la deuda denominada en dólares frente a activos de otros mercados. Si los inversores consideran además que el objetivo es facilitar un mayor endeudamiento estadounidense, la estrategia también podría debilitar al dólar.

Un índice de Bloomberg del dólar cayó por segundo día consecutivo, prolongando el descenso de 0.8% del miércoles hasta alcanzar un nuevo mínimo de tres meses. Los flujos de opciones muestran que la reacción inmediata de los operadores fue aumentar sus apuestas bajistas contra el dólar frente a las principales monedas, con el euro y la libra esterlina concentrando la mayor demanda.

Los fondos de cobertura han estado reduciendo sus apuestas alcistas sobre el dólar.

Para Mohit Kumar , economista jefe y estratega para Europa de Jefferies International, “cualquier forma de control de los rendimientos debería ser negativa para el dólar”, una visión que, a su juicio, “se expresa mejor a través de materias primas o monedas asiáticas”. Hasta ahora, el dólar neozelandés y el franco suizo han sido las monedas con mayores ganancias.

El plan de recompra llega apenas semanas después de que EE.UU. se sumara a Japón para intervenir en apoyo del yen, lo que refuerza la percepción de que las autoridades están entrando en pánico, según Amir Anvarzadeh , estratega de Asymmetric Advisors en Singapur.

“No creo que estén intentando debilitar tanto al dólar, sino estabilizar los rendimientos, pero el dólar es el cordero sacrificado”, dijo.

Rendimientos en alza

Los rendimientos de los bonos del Tesoro a largo plazo se dispararon esta semana, mientras los inversores exigían una mayor compensación para prestar a un gobierno cuya carga de deuda sigue creciendo. Las preocupaciones por la inflación y la competencia de una oleada de emisiones de deuda corporativa intensificaron la presión y llevaron el rendimiento a 30 años a niveles vistos por última vez en 2007, pese a que disminuyeron las expectativas de un inminente aumento de tasas de la Reserva Federal.

Washington ya había dado señales de preocupación antes del anuncio de recompra del miércoles. Después de que EE.UU. se sumara a Japón para respaldar al yen a fines del mes pasado, Bessent planteó la posibilidad de utilizar una facilidad de la Fed para financiar nuevas intervenciones si fuera necesario. Las medidas fueron vistas como una forma de reducir el riesgo de que Japón tuviera que vender bonos del Tesoro para obtener los dólares necesarios para defender su moneda.

Fotografía de archivo del secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, cuyo Departamento designó como grupos terroristas al Cartel de Juárez y a Los Viagras. Foto: EFE/EPA/ Magnus Lejhall

Sumadas al respaldo ocasional del presidente Donald Trump a un dólar más débil, estas medidas han reforzado entre algunos inversores la percepción de que Washington está cada vez más dispuesto a intervenir en los mercados para contener los costos de endeudamiento.

“Bessent recibiría favorablemente estos movimientos cambiarios, ya que la administración Trump ha destacado los beneficios de un dólar más débil como una forma de aumentar la competitividad de EE.UU. y reducir los desequilibrios comerciales”, escribieron en una nota estrategas de Evercore ISI, entre ellos Marco Casiraghi .

El dólar ya ha resistido preocupaciones similares. Los enormes programas de compra de bonos de la Fed en el pasado generaron temores de que los intentos por contener los rendimientos y ampliar su balance pudieran depreciar la moneda. Más recientemente, los inversores redujeron su exposición en medio de las amenazas arancelarias de Trump y sus presiones sobre la Fed. Ninguno de esos episodios ha desplazado al dólar de su papel dominante en los mercados globales.

No todos ven una amenaza inmediata para el dólar. La moneda aún cuenta con un sólido respaldo a corto plazo gracias a los flujos hacia las acciones estadounidenses impulsados por la inteligencia artificial y a los mayores precios del petróleo, según Masahiko Loo , estratega sénior de renta fija de State Street Investment Management.

Sin embargo, Loo dijo que las últimas medidas refuerzan los argumentos a largo plazo a favor de la desdolarización y la depreciación de la moneda. A medida que las iniciativas soberanas de inteligencia artificial y la construcción de centros de datos se expandan más allá de EE.UU., la excepcional ventaja que hoy disfruta el país en materia de flujos de capital podría erosionarse gradualmente, agregó.

Lo que dicen los estrategas de Bloomberg...

“El dólar se perfila como el eslabón débil para los inversores que sopesan las recompras de bonos del Tesoro frente al creciente déficit fiscal de EE.UU. Eso da margen para que las monedas asiáticas avancen”. —Mark Cranfield, estratega de Markets Live.

Shoki Omori, estratega jefe de renta fija para Japón de Deutsche Bank AG, dijo que espera que el yen sea el principal beneficiario durante los próximos tres a seis meses. Las recientes medidas de Washington están eliminando dos factores que han mantenido débil a la moneda japonesa: la necesidad de que Japón venda bonos del Tesoro para financiar intervenciones y la presión derivada del aumento de los rendimientos a largo plazo de EE.UU. Omori también favorece al oro, seguido del franco suizo y el euro, como alternativas al dólar.

“El Tesoro puede recomprar sus bonos; no puede recomprar el dólar”, dijo.