Una hoja con 50 billetes de 20 dólares después de recibir un número de serie en la Oficina de Grabado e Impresión de los Estados Unidos en Washington, DC.
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Agencia Bloomberg
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La audaz intervención del secretario del Tesoro, Scott Bessent, para frenar el alza de los costos de endeudamiento de Estados Unidos lleva a algunos inversores a advertir que el dólar podría terminar pagando el precio.

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