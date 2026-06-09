Kevin Warsh, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. Fotógrafo: Al Drago/Bloomberg
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Agencia Bloomberg
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El mercado del Tesoro estadounidense está enviando un mensaje inequívoco a la Reserva Federal de Kevin Warsh: las tasas de interés deben subir.

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