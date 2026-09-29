Congreso cita a tres ministros: ¿qué tendrán que explicar y cuándo acudirán? Foto: Congreso
Congreso cita a tres ministros: ¿qué tendrán que explicar y cuándo acudirán? Foto: Congreso
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transportes de la Cámara de Diputados del Congreso, acordó citar al para que informe sobre las principales acciones y medidas que viene implementando en su sector.

Durante la sesión, participó Magdalena Uimac, presentante de la

Varias calles de Tumbes terminaron anegadas debido a las lluvias de moderada intensidad que se registraron en esa región en las últimas horas. Foto: ANDINA/Difusión
Varias calles de Tumbes terminaron anegadas debido a las lluvias de moderada intensidad que se registraron en esa región en las últimas horas. Foto: ANDINA/Difusión

Citan a Ministros de Producción y Mincetur

a fin de que expliquen sobre las políticas, acciones y principales problemáticas de los sectores bajo su competencia.

TE PUEDE INTERESAR

Pleno de la Cámara de Diputados debatirá este jueves moción de censura contra ministro Astudillo
Keiko Fujimori sobre facultades legislativas: “Están poniendo a prueba nuestra paciencia”
Ahora Nación acuerda por mayoría no apoyar censura contra ministro César Astudillo
Comisión de Ética aprobó iniciar invertigación a tres diputados

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.