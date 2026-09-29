La Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transportes de la Cámara de Diputados del Congreso, acordó citar al nuevo ministro de Transportes y Comunicaciones, José Angello Tangherlini, para que informe sobre las principales acciones y medidas que viene implementando en su sector.
En esa línea, el titular del MTC deberá acudir a la sesión del grupo de trabajo el día 20 de octubre, a fin de que dé cuenta de las labores que realiza su cartera ministerial.
Durante la sesión, participó Magdalena Uimac, presentante de la Comisión Nacional de Gestión del Riesgo del Fenómeno El Niño, quien informó sobre las acciones que se están tomando frente a las emergencias que podrían presentar en infraestructura de transporte, servicios de saneamiento en vivienda en el país a causa del fenómeno de El Niño.
Citan a Ministros de Producción y Mincetur
Por su parte, la Comisión de Producción, Comercio Exterior y Turismo convocó a los titulares de Producción y del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo a fin de que expliquen sobre las políticas, acciones y principales problemáticas de los sectores bajo su competencia.
El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, deberá asistir este viernes 2 de octubre, a las 12:00 hora y participará en una sesión no ordinaria de la comisión, con el objetivo de informar sobre las políticas y acciones desarrolladas en materia de comercio exterior y turismo.
- LEA TAMBIÉN: Comisión de Constitución debatirá el 29 y 30 de septiembre pedido de facultades del Ejecutivo
Mientras que, el titular de la Producción, Juan Carlos Requejo, fue citado para el martes 13 de octubre, con el fin de participar en la sesión del grupo parlamentario y dar a conocer las acciones que se implementan en su sector.