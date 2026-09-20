Una delegación del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) viajará a Estados Unidos (EE.UU.) para negociar los aranceles que este país aplica al Perú.

Según la Resolución Ministerial N° 337-2026-MINCETUR, publicada hoy en el Diario El Peruano, 3 funcionarios de esta cartera estarán en EE.UU. durante la semana entrante para abordar este tema comercial.

Los funcionarios que representarán al Perú son Sayuri Bayona, viceministra de Comercio Exterior; José Castillo, Director de Negociaciones Comerciales Internacionales; y Angela Guerra, Directora de la Dirección de Norteamérica y Europa.

Los tres estarán en EE.UU. entre el 21 y el 24 de septiembre del 2026, fechas que coinciden con la asistencia de la presidencia Keiko Fujimori a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a la que también la acompañarán el propio Rogers Valencia, titular del Mincetur, así como el canciller Carlos Espá.

La norma recuerda que desde el 24 de julio de 2026, el Gobierno de EE.UU. aplica al Perú un arancel adicional del 12.5% bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, en el marco de las medidas adoptadas en materia de importaciones de bienes producidos con trabajo forzoso.

Por ese motivo, entre el 23 y 24 de septiembre se sostendrán reuniones con autoridades de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés). Esta fue la entidad del gobierno estadounidense que sustentó el informe que permitió la aplicación de la tasa arancelaria al Perú y otros 59 países.

Aparte, los representantes del Mincetur se verán con el Representante Comercial interino de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, y con la Directora para Bolivia, Ecuador y Perú. En ambos casos el objetivo es “evaluar los próximos pasos del proceso de negociación en materia de comercio recíproco”.

Vale recordar que, en la última reunión con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, la presidenta Fujimori sostuvo que se le expresó también el pedido para que se revalúen estos aranceles.