El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este miércoles con imponer fuertes aranceles a Europa e incluso con suspender directamente el comercio con el bloque si Canadá llega a convertirse en un “miembro asociado” de la Unión Europea (UE).

Durante una rueda de prensa en Carolina del Norte, Trump calificó de “acto hostil” la posibilidad de que Canadá se integre bajo esa modalidad al bloque europeo y aseguró que aplicaría “serios aranceles” para frenar a Europa.

“Me parece ridículo. Canadá ha sido un pésimo socio comercial”, sostuvo Trump, al cuestionar la posibilidad de que el país norteamericano profundice sus vínculos con la UE.

La amenaza se produce luego de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, planteara este miércoles ante el Parlamento Europeo “abrir la puerta” para que Canadá pueda convertirse en el primer “miembro asociado” del bloque.

Esta fórmula permitiría ampliar la cooperación entre Canadá y la UE en áreas estratégicas como tecnología, defensa, energía, minerales críticos, inteligencia artificial y seguridad económica.

Donald Trump advirtió que Estados Unidos podría imponer fuertes aranceles a Europa si Canadá estrecha sus vínculos con la Unión Europea. Foto: EFE.

La propuesta de la UE

La iniciativa europea llega después de que el primer ministro canadiense, Mark Carney, aclarara el domingo que su Gobierno no pretende que Canadá se convierta en miembro de la UE, sino impulsar una “alianza única” con el bloque sobre la base de valores, prioridades e intereses compartidos.

Actualmente, la figura de “miembro asociado” no está contemplada en los tratados de la UE. Por ello, la eventual creación de este estatus requeriría definir sus condiciones y obtener el respaldo de los 27 Estados miembros.

Canadá y la UE ya cuentan con acuerdos comerciales y de cooperación en materia de defensa. Este acercamiento se ha intensificado en medio de las tensiones comerciales que mantienen Canadá y Estados Unidos.

La propuesta también cuenta con respaldo entre los ciudadanos canadienses. Una encuesta de Abacus Data, divulgada el lunes, señala que el 81% apoya una mayor integración con la UE sin que Canadá pase a formar parte del bloque.

Asimismo, el 80% respalda profundizar la cooperación estratégica con la Unión Europea en ámbitos como política exterior, defensa y economía.

Con información de EFE.