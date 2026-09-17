Se emitirán como máximo 5,000 unidades de esta nueva moneda conmemorativa del BCRP. Foto: difusión
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Redacción Gestión
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alusiva al bicentenario del Glorioso Colegio de Educandas del Cusco.

Dicha moneda tiene la denominación de S/ 1,00 (un sol) y sus características son:

  • Aleación: Plata 0,925
  • Peso fino: ½ onza troy
  • Diámetro: 33,00 mm
  • Calidad: Proof
  • Canto: Estriado
  • Año de acuñación: 2026

Según el BCRP, se dispuso una emisión máxima de 5,000 unidades.

En el reverso de la moneda se puede observar la frase: “Bicentenario del glorioso Colegio de Educandas del Cusco”, mientras que en la parte superior estará el logotipo oficial de bicentenario, y en los lados, el periodo de conmemoración (1825-2025).

Adorna el reverso de la moneda de un sol la puerta del acceso a la Capilla de San Juan de Dios del Colegio de Educandas.

En el anverso, se ubica el texto “Banco Central de Reserva del Perú”, el año de acuñación y la denominación “un sol”.

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