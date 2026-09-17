El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) ha puesto en circulación una moneda de plata alusiva al bicentenario del Glorioso Colegio de Educandas del Cusco.

Dicha moneda tiene la denominación de S/ 1,00 (un sol) y sus características son:

Aleación: Plata 0,925

Peso fino: ½ onza troy

Diámetro: 33,00 mm

Calidad: Proof

Canto: Estriado

Año de acuñación: 2026

Según el BCRP, se dispuso una emisión máxima de 5,000 unidades.

En el reverso de la moneda se puede observar la frase: “Bicentenario del glorioso Colegio de Educandas del Cusco”, mientras que en la parte superior estará el logotipo oficial de bicentenario, y en los lados, el periodo de conmemoración (1825-2025).

Adorna el reverso de la moneda de un sol la puerta del acceso a la Capilla de San Juan de Dios del Colegio de Educandas.

En el anverso, se ubica el texto “Banco Central de Reserva del Perú”, el año de acuñación y la denominación “un sol”.