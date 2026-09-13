Por segundo año consecutivo, la inversión privada crecería a doble dígito en 2026, de acuerdo al Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Y si hay razones para apostar por ello, están en los indicadores de las importaciones clave para esta clase de inversión.

Según el último programa monetario de la entidad, hasta agosto las importaciones de bienes de consumo duradero mantuvieron un crecimiento superior al 30% en lo que va del 2026.

Por su parte, las importaciones de bienes de capital se mantuvieron también por encima del doble dígito. Hasta agosto se elevaron 20.5%, siempre respecto al mismo periodo del 2025.

Las dos clases de importaciones (bienes de consumo duradero y de capital) mantienen el ritmo de crecimiento a doble dígito al menos desde el primer trimestre del 2025, año en el que la inversión privada creció 10%.

Para este año, el BCRP proyecta que la inversión privada crezca aún más: 12.5%, según su Reporte de Inflación (RI) a junio. De hecho, el banco elevó su proyección respecto al RI de marzo, cuando apostaban por un 9.5% de crecimiento.

Las importaciones totales, que aumentaron en 12.6% en 2025, se elevarían en 9.6% en 2026, según el mismo RI de junio del BCRP.

Vale recordar que ambas clases de importación son cruciales para la inversión privada, ya que se asocian a la adquisición de maquinaría para nuevos proyectos. En el caso de los bienes de capital, estos incluyen a sectores clave para la inversión privada, como construcción, industria, agricultura o transporte.