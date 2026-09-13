Las importaciones peruanas crecieron 12.2% entre enero y agosto impulsadas por bienes de consumo y capital. (Imagen: Andina).
Las importaciones peruanas crecieron 12.2% entre enero y agosto impulsadas por bienes de consumo y capital. (Imagen: Andina).
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Redacción Gestión
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Por segundo año consecutivo, la inversión privada crecería a doble dígito en 2026, de acuerdo al Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Y si hay razones para apostar por ello, están en los indicadores de las importaciones clave para esta clase de inversión.

Por su parte, las importaciones de bienes de capital se mantuvieron también por encima del doble dígito. Hasta agosto se elevaron 20.5%, siempre respecto al mismo periodo del 2025.

Para este año, el BCRP proyecta que la inversión privada crezca aún más: 12.5%, según su Reporte de Inflación (RI) a junio. De hecho, el banco elevó su proyección respecto al RI de marzo, cuando apostaban por un 9.5% de crecimiento.

Las importaciones totales, que aumentaron en 12.6% en 2025, se elevarían en 9.6% en 2026, según el mismo RI de junio del BCRP.

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