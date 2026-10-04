Datum Internacional difundió su flash electoral a boca de urna tras el cierre de las mesas de votación de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Foto: GEC.
Datum Internacional difundió su flash electoral a boca de urna tras el cierre de las mesas de votación de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Foto: GEC.
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Redacción Gestión
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En 14 regiones no se pudo escoger a un gobernador en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026), por lo que deberá realizarse una segunda vuelta. Así lo reveló el Flash Electoral de Datum Internacional para América Multimedia.

Según lo que ha establecido el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) este proceso se llevará a cabo solo en las circunscripciones o regiones donde ninguna de las fórmulas para gobernador y vicegobernador obtuviera al menos el 30% de los votos válidos en los comicios realizados este domingo 4 de octubre.

Vale recordar que, en la última jornada del domingo 4 de octubre, más de 26 millones de peruanos estaban habilitados para votar en las ERM 2026.

Todos asumirán sus puestos a partir del 1 de enero del 2027 y se mantendrán al frente de sus jurisdicciones durante cuatro años, es es decir, hasta el 2030.

Qué partidos pasan a segunda vuelta

Sin embargo, en las siguientes 14 regiones sí deberán realizarse estos nuevos comicios, ya que ningún candidato superó el 30% de votos válidos:

Región Tumbes

  1. Carlos Feijoo (Fe en el Perú), que obtuvo 27.0%.
  2. Manuel Merino (Acción Popular), que obtuvo 20.5%.

Región Lima Provincias

  1. Javier Alvarado (Renovación Popular y Toro), que obtuvo 20.3%.
  2. Andrés Tello (Somos Perú), que obtuvo 16.8%.

Región Ucayali

  1. Sandro Acosta (Somos Perú), que obtuvo 29.5%.
  2. Antonio Marino, (Renovación Popular), que obtuvo 22.8%.

Región Piura

  1. Reynaldo Hilbck (Alianza Para el Progreso), que obtuvo 24.7%.
  2. Santiago Paz (Somos Perú), que obtuvo 20.2%.

Región Lambayeque

  1. César Perales (Somos Perú), que obtuvo 27.5%.
  2. Rolando Barboza (Fuerza Popular), que obtuvo 18.0%.

Región Ica

  1. Juan Mendoza (Somos Perú), que obtuvo 24.9%.
  2. Alonso Navarro (Acción Popular), que obtuvo 18.1%.

Región Amazonas

  1. Amilcar Díaz (Somos Perú), que obtuvo 25.1%.
  2. Grimaldo Vásquez (Victoria Amazonense), que obtuvo 23.4%.

Región Puno

  1. Jhomar Tonconi (Así - Juntos Por el Perú), que obtuvo 29.3%.
  2. Wilber Cutipa (País Para Todos), que obtuvo 21.4%.

Región La Libertad

  1. Elías Rodríguez (Podemos Perú), que obtuvo 24.4%.
  2. Aldo Mariños (Somos Perú), que obtuvo 21.9%.

Región Arequipa

  1. Alfredo Zegarra (Fuerza Arequipeña, que obtuvo 27.0%.
  2. Jenry Huisa (Ahora Nación), que obtuvo 15.3%.

Región Áncash

  1. Betto Barrionuevo (Podemos Perú), que obtuvo 19.1%.
  2. Antonio Casana (Alianza Para el Progreso), que obtuvo 17.3%.

Región Moquegua

  1. Jaime Rodríguez (Kausachun), que obtuvo 23.6%.
  2. Abraham Cárdenas (Acción Popular), que obtuvo 22.0%.

Región Loreto

  1. Fernando Meléndez (Alianza Para el Progreso), que obtuvo 26.7%.
  2. Germán Chong (Somos Perú), que obtuvo 24.8%.

Región Huancavelica

  1. Juan Común (Alianza Para el Progreso), que obtuvo 29.5%.
  2. Samuel Morán (Perú Primero), que obtuvo 29.3%.

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