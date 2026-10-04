En 14 regiones no se pudo escoger a un gobernador en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026), por lo que deberá realizarse una segunda vuelta. Así lo reveló el Flash Electoral de Datum Internacional para América Multimedia.

Según lo que ha establecido el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) este proceso se llevará a cabo solo en las circunscripciones o regiones donde ninguna de las fórmulas para gobernador y vicegobernador obtuviera al menos el 30% de los votos válidos en los comicios realizados este domingo 4 de octubre.

Y el organismo ya definió una fecha para esta segunda vuelta regional. El JNE indicó que se realizará el domingo 29 de noviembre de 2026.

Vale recordar que, en la última jornada del domingo 4 de octubre, más de 26 millones de peruanos estaban habilitados para votar en las ERM 2026.

En dichos comicios los ciudadanos escogieron en total 13,123 autoridades: 25 gobernadores regionales; 196 alcaldes provinciales; 1,696 alcaldes distritales; 364 consejeros regionales; y 10,842 regidores provinciales y distritales.

Todos asumirán sus puestos a partir del 1 de enero del 2027 y se mantendrán al frente de sus jurisdicciones durante cuatro años, es es decir, hasta el 2030.

Qué partidos pasan a segunda vuelta

En Lima Metropolitana, el partido Renovación Popular, ganó la alcaldía con el 31.2% de los votos válidos, según los resultados del Flash Electoral de Datum Internacional a boca de urna. En este caso puntual, la ley electoral no contempla una segunda vuelta.

Sin embargo, en las siguientes 14 regiones sí deberán realizarse estos nuevos comicios, ya que ningún candidato superó el 30% de votos válidos:

Región Tumbes

Carlos Feijoo (Fe en el Perú), que obtuvo 27.0%. Manuel Merino (Acción Popular), que obtuvo 20.5%.

Región Lima Provincias

Javier Alvarado (Renovación Popular y Toro), que obtuvo 20.3%. Andrés Tello (Somos Perú), que obtuvo 16.8%.

Región Ucayali

Sandro Acosta (Somos Perú), que obtuvo 29.5%. Antonio Marino, (Renovación Popular), que obtuvo 22.8%.

Región Piura

Reynaldo Hilbck (Alianza Para el Progreso), que obtuvo 24.7%. Santiago Paz (Somos Perú), que obtuvo 20.2%.

Región Lambayeque

César Perales (Somos Perú), que obtuvo 27.5%. Rolando Barboza (Fuerza Popular), que obtuvo 18.0%.

Región Ica

Juan Mendoza (Somos Perú), que obtuvo 24.9%. Alonso Navarro (Acción Popular), que obtuvo 18.1%.

Región Amazonas

Amilcar Díaz (Somos Perú), que obtuvo 25.1%. Grimaldo Vásquez (Victoria Amazonense), que obtuvo 23.4%.

Región Puno

Jhomar Tonconi (Así - Juntos Por el Perú), que obtuvo 29.3%. Wilber Cutipa (País Para Todos), que obtuvo 21.4%.

Región La Libertad

Elías Rodríguez (Podemos Perú), que obtuvo 24.4%. Aldo Mariños (Somos Perú), que obtuvo 21.9%.

Región Arequipa

Alfredo Zegarra (Fuerza Arequipeña, que obtuvo 27.0%. Jenry Huisa (Ahora Nación), que obtuvo 15.3%.

Región Áncash

Betto Barrionuevo (Podemos Perú), que obtuvo 19.1%. Antonio Casana (Alianza Para el Progreso), que obtuvo 17.3%.

Región Moquegua

Jaime Rodríguez (Kausachun), que obtuvo 23.6%. Abraham Cárdenas (Acción Popular), que obtuvo 22.0%.

Región Loreto

Fernando Meléndez (Alianza Para el Progreso), que obtuvo 26.7%. Germán Chong (Somos Perú), que obtuvo 24.8%.

Región Huancavelica