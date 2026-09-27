El próximo 4 de octubre más de 26 millones de peruanos acudirán a las urnas para participar de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026. ¿Qué dice el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) sobre el voto joven?

Según informó Carmen Velarde, jefa de esta entidad, son más de 2 millones 300 mil jóvenes los que participarán, por primera vez, en elecciones durante estos próximos comicios.

Así lo señaló en diálogo con la Agencia Andina. Velarde recordó que las ERM 2026 se escogerán 25 gobernadores regionales, 25 vicegobernadores,364 consejeros, 196 alcaldes provinciales, 1696 alcaldes distritales, 1724 regidores provinciales y 9118 regidores distritales.

La jefa del Reniec detalló también la composición por género de este grupo juvenil: el 49% son mujeres y el 51% varones.

Respecto a los departamentos donde mayor presencia de jóvenes nuevos votantes refirió que están concentrados en regiones como Lima, La Libertad, Cajamarca, Piura y Arequipa.

“Son jóvenes que recién cumplen los 18 años y también los jóvenes que van a cumplirlos el mismo día de las elecciones”, precisó.

Por otro lado, la jefa de Reniec llamó a los ciudadanos que han tramitado su DNI a recogerlos de las agencias de la entidad, al señalar que 600 mil de estos documentos aún no han sido retirados por sus dueños.

Frente a ello, dijo, se está disponiendo ampliar a 12 horas la atención en las agencias con mayor cantidad de DNI no recogidos.

Asimismo, refirió, se atenderá a primera hora el mismo día de las elecciones para que puedan recogerlos si no pudieron hacerlo antes.