El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) habilitó la plataforma digital “JNE Fiscaliza”, una herramienta que permitirá a la ciudadanía consultar información sobre el avance de las distintas etapas de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026).

El sistema concentra información relacionada con la labor de fiscalización del organismo electoral y podrá ser consultado a través del portal institucional del JNE (www.jne.gob.pe) o directamente en la plataforma de fiscalización electoral: https://fiscalizacionelectoral.jne.gob.pe/.

Entre sus principales funciones se encuentra una línea de tiempo que permitirá conocer el estado de las diferentes etapas del proceso. También mostrará el avance del traslado del material electoral hacia los locales donde se desarrollará la jornada de votación.

Luis Ramos Polo, vocero de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales, explicó que cada fase contará con indicadores que se actualizarán de manera progresiva hasta completar las actividades previstas.

De esta manera, los usuarios podrán consultar el avance de procesos como la impresión y control del material electoral, su ensamblaje, el despliegue hacia las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE), el arribo a estas oficinas, la llegada a los locales de votación y el posterior repliegue.

Información sobre las mesas de votación

La plataforma también permitirá acceder a información relacionada con la jornada electoral del 4 de octubre, mediante un mapa interactivo que mostrará la ubicación y cantidad de fiscalizadores desplegados en el país.

El sistema contará con un mapa interactivo para visualizar información sobre fiscalizadores, mesas de sufragio y otros datos de la jornada electoral. Foto: JNE.

Asimismo, ofrecerá datos vinculados con las mesas de sufragio y los personeros de las organizaciones políticas. Los ciudadanos podrán conocer el porcentaje de mesas instaladas, aquellas que permanezcan pendientes y el estado de las distintas fases de la jornada.

El sistema contará además con filtros por departamento, provincia, distrito, centro poblado, local de votación y mesa de sufragio, lo que permitirá consultar información específica sobre las etapas de instalación, sufragio y escrutinio.

Prevención de conflictos electorales

Durante la presentación de “JNE Fiscaliza” ante la prensa nacional, Aldo Huamán Arias, vocero de la Dirección Nacional de Estudios, Estrategias y Coordinación Territorial, informó también sobre las acciones que desarrolla el organismo para prevenir posibles situaciones de conflictividad durante los comicios.

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Según explicó, los 91 Jurados Electorales Especiales (JEE) habilitados para las ERM 2026 cuentan con especialistas en prevención de conflictos electorales.

El JNE también trabaja de manera coordinada con otras instituciones mediante comisiones instaladas tanto en Lima como en distintas regiones del país, como parte de las acciones de prevención frente a eventuales escenarios de conflictividad durante el proceso electoral.