El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) publicó hoy un proyecto de decreto supremo que propone incorporar la Declaración Jurada Ambiental para Exploración Minera (DJA) como instrumento de gestión ambiental complementario al Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA).

De acuerdo a la propuesta publicada hoy en Normas Legales, la DJA sería aplicable a proyectos de exploración minera de impacto no significativo que cumplan condiciones específicas.

La DJA estaría dirigida a proyectos de exploración minera que comprendan hasta 10 plataformas de perforación y una superficie menor de 5 hectáreas, siempre que cumplan las condiciones ambientales y territoriales establecidas.

El Minem sostuvo que su propuesta busca promover una gestión ambiental eficiente para las actividades de exploración minera, incluyendo el taller como mecanismos de participación ciudadana u otros mecanismos aplicables, y manteniendo la supervisión y fiscalización ambiental a cargo del OEFA.

El Minem informó que las opiniones, comentarios y/o aportes de la ciudadanía sobre el proyecto deben ser remitidas, por el plazo de 15 días calendario. (Foto: GEC)

Asimismo, el titular minero podrá solicitar una Constancia de Aprobación Automática, la cual será emitida por la DGAAM en el plazo 05 días hábiles, contados desde la presentación de la DJA.

El MINEM informó que las opiniones, comentarios y/o aportes de la ciudadanía sobre el proyecto normativo deben ser remitidas, por el plazo de 15 días calendario, a la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros, sito en Avenida Las Artes Sur N° 260, distrito de San Borja, departamento de Lima, o vía correo electrónico a la siguiente dirección: NOTIFICACIONDGAAM@minem.gob.pe.