Guillermo Shinno, ministro de Energía y Minas (Minem), adelantó en un evento organizado por la Cámara de Comercio Peruano China (Capechi) las acciones que tomará su cartera para acelerar la inversión minera.

El ministro explicó que que el Minem viene revisando los permisos y procedimientos del sector para identificar aquellos que pueden pasar a esquemas de aprobación automática, de manera que los proyectos puedan avanzar y la fiscalización se concentre en la etapa operativa.

La mitad de los procesos se revisarán

Indicó que cerca del 50% de los procesos que actualmente se realizan en el Minem serán reducidos o modificados, a fin de aplicar medidas como un régimen simplificado para la exploración, la devolución del IGV para proyectos exploratorios y la aplicación del silencio administrativo positivo en determinados procedimientos mineros.

Shinno detalló que, según un cálculo que han realizado, son alrededor de 96 permisos los que otorga esta cartera. De ese grupo, 27 serían eliminados y otros 14 podrían ser simplificados, vía una declaración jurada con aprobación automática.

Durante su ponencia, el titular del Minem recordó que Perú cuenta con una cartera de 66 proyectos de inversión minera, principalmente de cobre, seguido de oro, hierro, zinc y plata, minerales estratégicos para la transición energética y el desarrollo de nuevas tecnologías.

Pero con los cambios planteados, los beneficiados serían los proyectos de la cartera de exploración minera. Estos ascienden a 57 proyectos, donde el 40% son de oro, por US$ 672 millones.

Reinfo no se renovará más

En la cita en Capechi, Shinno también remarcó que el Gobierno de Keiko Fujimori ya tomó una decisión en torno a prorrogar la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que vence a finales del 2026.

El ministro aseguró que la propuesta es establecer un “nuevo régimen simplificado” para todos los inscritos en este registro. Actualmente son 31,572. De ese grupo, 22,232 están vigentes, mientras que 9,340 figuran como suspendidos.

“Vamos a formar un nuevo proceso de formalización y va a continuar más allá de diciembre de este año. Un plazo que tenemos que establecer es entre uno o dos años, donde tengamos un proceso más escueto, simplificado, para que puedan cumplir con su formalización lo antes posible”, detalló.

Shinno reiteró también la importancia de contar con una ley para la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE), que se fortalecerá junto a trazabilidad operacional, instrumentos ambientales exigidos acorde a su dimensión, entre otras medidas.