Los sectores de Energía y Minas, Mujer y Desarrollo e Inclusión Social detallaron sus prioridades para 2027, junto con las previsiones de la ONPE para los próximos comicios. Foto: Congreso.
Los sectores de Energía y Minas, Mujer y Desarrollo e Inclusión Social detallaron sus prioridades para 2027, junto con las previsiones de la ONPE para los próximos comicios. Foto: Congreso.
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Redacción Gestión
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Los ministros de Energía y Minas, Mujer y Poblaciones Vulnerables, y Desarrollo e Inclusión Social sustentaron este jueves ante la Comisión Bicameral de Presupuesto y de la Cuenta General de la República sus respectivos presupuestos para el Año Fiscal 2027.

La sesión, presidida por el senador José Arista, también contó con la participación del jefe interino de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas, quien expuso sobre los costos de los procesos electorales y las medidas previstas para implementar pilotos de voto digital durante 2027.

ENERGÍA Y MINAS

informó que el próximo año se proyectan inversiones cercanas a los US$ 6,000 millones, principalmente en el sector minero.

Además, destacó como principales metas alcanzar el 93% de cobertura de electrificación rural, impulsar las energías renovables y ampliar las conexiones de gas natural.

Durante la sesión también se abordaron temas como el REINFO, el abastecimiento de combustibles y el desarrollo del hidrógeno verde, la electrificación rural en Ica, la formalización de la pequeña minería, la diversificación de la matriz energética y los proyectos de electrificación, además de consultas sobre el Gasoducto Sur Peruano.

También informó que se fortalecerán la seguridad energética, la masificación del gas natural y la electrificación rural.

SECTOR MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

sustentó un presupuesto aproximado de S/ 1,081 millones, destinado a garantizar la continuidad de los servicios dirigidos a mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad.

En esa línea, agregó que su gestión se enfocará en tres objeticos: proteger a tiempo, cuidar con dignidad y generar autonomía.

En el debate se abordaron inquietudes como la atención a personas con discapacidad, la prevención de la violencia contra las mujeres, la continuidad de los servicios, los recursos para las regiones y la cobertura de atención a poblaciones vulnerables.

DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Maritza Canales, expuso las acciones previstas para fortalecer los programas sociales, mejorar los mecanismos de focalización y transparencia.

También destacó el fortalecimiento de los programas PAIS y Cuna Más, los cambios previstos en las compras del Programa de Alimentación Escolar y la implementación de una estrategia multisectorial para enfrentar la anemia infantil.

Luego de su presentación, los legisladores abordaron temas como la alimentación escolar, la focalización de Pensión 65, las compras a productores nacionales y la agricultura familiar, además de la articulación entre los distintos niveles de gobierno y el uso de indicadores para medir los resultados de los programas sociales.

ONPE

Finalmente, se presentó ante la Comisión y fue consultado sobre el costo por elector de los procesos electorales.

Al respecto, Pachas indicó que, en las elecciones generales, el costo asciende aproximadamente a S/ 12 por elector, mientras que en procesos de menor tamaño puede alcanzar entre S/ 40 y S/ 50, debido a los costos asociados a la operación electoral y la seguridad tecnológica.

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