El ministro de Salud, Luis Dyer, destacó la trayectoria de Rafael Rey durante su paso por el gabinete y señaló que su reemplazo en el MTC será definido por Keiko Fujimori y Luis Galarreta. Foto: Congreso.
El ministro de Salud, Luis Dyer, destacó la trayectoria de Rafael Rey durante su paso por el gabinete y señaló que su reemplazo en el MTC será definido por Keiko Fujimori y Luis Galarreta. Foto: Congreso.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El , se refirió a la y destacó el desempeño de quien fuera integrante del gabinete.

“Es un amigo, un ministro decente, honesto, que estuvo a la altura desde un inicio, pero hay que respetar por temas de salud”, sostuvo Dyer al ser consultado sobre cómo había tomado el gabinete la .

Respecto a quién podría asumir el cargo de ministro de Transportes y Comunicaciones, Dyer señaló que se trata de una decisión que corresponde a la presidenta de la República, Keiko Fujimori, y al presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta.

Consultado sobre el trascendido de que Rey podría asumir como embajador del Perú en España tras su salida del MTC, Dyer indicó que no cuenta con información al respecto.

Salud mental y centros educativos

Dyer también fue consultado por la situación de la salud en los centros educativos, luego de lo ocurrido en el Liceo Naval. El ministro lamentó el hecho y expresó su solidaridad con la familia.

“Lamento totalmente lo ocurrido en el Liceo Naval, me solidarizo con la familia”, señaló.

En ese contexto, destacó las acciones que desarrolla su sector en materia de salud mental. Indicó que actualmente existen 306 centros a nivel nacional, aunque reconoció que todavía hay una brecha por cubrir.

“Estamos con una brecha que tenemos que cubrir, pero sobre todo darle el espacio a la anemia y salud mental”, afirmó.

Luis Dyer indicó que el país cuenta con 306 centros de salud mental y reconoció que aún existe una brecha por cubrir en esta materia. Foto: Congreso.
Luis Dyer indicó que el país cuenta con 306 centros de salud mental y reconoció que aún existe una brecha por cubrir en esta materia. Foto: Congreso.

Sobre caída en aprobación de Keiko Fujimori

El titular del Minsa también fue consultado sobre la .

Dyer respondió que se trata de una medición que refleja el momento actual y sostuvo que el Ejecutivo debe continuar con su trabajo.

“Bueno, son cifras, es la foto del momento. Lo importante es seguir avanzando. Nosotros hoy estamos en la cancha y seguimos trabajando”, indicó.

Exposición ante la Comisión de Salud

Por otro lado, .

“Hoy hemos expuesto nuestras propuestas a corto, mediano y largo plazo. Ha sido una comisión extensa, mucha información que teníamos que presentar, muchas preguntas que tenemos que resolver de los senadores que nos han dejado un plazo para entregarlas”, explicó.

El ministro señaló que la sesión permitió presentar a detalle los procesos que plantea desarrollar el sector y valoró el intercambio con los integrantes de la comisión.

“Sobre todo aplaudo a la comisión que hayamos podido explicar a detalle nuestros procesos que haremos”, concluyó.

TE PUEDE INTERESAR

Ministro Dyer: Proceso de reorganización no implica reducción de personal médico
Luis Dyer sobre cómo halló situación financiera del Minsa: “No hay dinero, se lo gastaron todo”
Ministro Luis Dyer plantea reducir hasta en 50% el tiempo de espera para obtener una cita

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.