El ministro de Salud, Luis Dyer, se refirió a la renuncia de Rafael Rey al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y destacó el desempeño de quien fuera integrante del gabinete.

“Es un amigo, un ministro decente, honesto, que estuvo a la altura desde un inicio, pero hay que respetar por temas de salud”, sostuvo Dyer al ser consultado sobre cómo había tomado el gabinete la salida de Rey.

Respecto a quién podría asumir el cargo de ministro de Transportes y Comunicaciones, Dyer señaló que se trata de una decisión que corresponde a la presidenta de la República, Keiko Fujimori, y al presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta.

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Consultado sobre el trascendido de que Rey podría asumir como embajador del Perú en España tras su salida del MTC, Dyer indicó que no cuenta con información al respecto.

Salud mental y centros educativos

Dyer también fue consultado por la situación de la salud en los centros educativos, luego de lo ocurrido en el Liceo Naval. El ministro lamentó el hecho y expresó su solidaridad con la familia.

“Lamento totalmente lo ocurrido en el Liceo Naval, me solidarizo con la familia”, señaló.

En ese contexto, destacó las acciones que desarrolla su sector en materia de salud mental. Indicó que actualmente existen 306 centros a nivel nacional, aunque reconoció que todavía hay una brecha por cubrir.

“Estamos con una brecha que tenemos que cubrir, pero sobre todo darle el espacio a la anemia y salud mental”, afirmó.

Luis Dyer indicó que el país cuenta con 306 centros de salud mental y reconoció que aún existe una brecha por cubrir en esta materia. Foto: Congreso.

Sobre caída en aprobación de Keiko Fujimori

El titular del Minsa también fue consultado sobre la reciente encuesta de Datum, que registra una caída de 18 puntos porcentuales en la aprobación de la presidenta Keiko Fujimori.

Dyer respondió que se trata de una medición que refleja el momento actual y sostuvo que el Ejecutivo debe continuar con su trabajo.

“Bueno, son cifras, es la foto del momento. Lo importante es seguir avanzando. Nosotros hoy estamos en la cancha y seguimos trabajando”, indicó.

Exposición ante la Comisión de Salud

Por otro lado, Dyer destacó la reunión que sostuvo con la Comisión de Salud del Senado, en la que expuso las propuestas del sector para el corto, mediano y largo plazo.

“Hoy hemos expuesto nuestras propuestas a corto, mediano y largo plazo. Ha sido una comisión extensa, mucha información que teníamos que presentar, muchas preguntas que tenemos que resolver de los senadores que nos han dejado un plazo para entregarlas”, explicó.

El ministro señaló que la sesión permitió presentar a detalle los procesos que plantea desarrollar el sector y valoró el intercambio con los integrantes de la comisión.

“Sobre todo aplaudo a la comisión que hayamos podido explicar a detalle nuestros procesos que haremos”, concluyó.