Luis Dyer, ministro de Salud. (Foto referencial: GEC)
Luis Dyer, ministro de Salud. (Foto referencial: GEC)
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Redacción Gestión
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El ministro de Salud, Luis Dyer, descartó este miércoles que el proceso de reorganización en que ha sido declarado el sector por 90 días implique una reducción del personal médico. El equipo médico se mantiene, enfatizó.

“Empezar a fusionar áreas, unirlas, básicamente, porque es un organigrama realmente grande donde tenemos muchas direcciones y, a mi punto de vista, podemos fusionar algunas áreas para que sea más fácil, más rápido (su funcionamiento)”, dijo en Canal N.

Sede del Ministerio de Salud. (Foto: GEC)
Sede del Ministerio de Salud. (Foto: GEC)

Consultado si este proceso implicará la reducción de personal, Dyer remarcó que, en lo que implica al personal médico, no habrá ninguna alteración, pero en algunas áreas administrativas sí habrá una reducción de los contratos por locación de servicios.

señaló.

Dyer Fernández puso como ejemplo el caso del Programa Nacional de Inversiones en Salud del Perú (Pronis) donde laboran 622 personas; o el caso del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares), donde laboran 820 personas, y ambas entidades cuentan con organigrama propio dentro del Minsa.

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