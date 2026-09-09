El ministro de Salud, Luis Dyer, descartó este miércoles que el proceso de reorganización en que ha sido declarado el sector por 90 días implique una reducción del personal médico. El equipo médico se mantiene, enfatizó.

El titular del sector explicó que básicamente la reorganización trabajará en la simplificación y fusión de diversas áreas al interior del ministerio, para que tengan un manejo más eficiente.

“Empezar a fusionar áreas, unirlas, básicamente, porque es un organigrama realmente grande donde tenemos muchas direcciones y, a mi punto de vista, podemos fusionar algunas áreas para que sea más fácil, más rápido (su funcionamiento)”, dijo en Canal N.

LEA TAMBIÉN: Minsa buscará reducir a 4 meses y medio el tiempo de espera para cirugías en hospitales

Sede del Ministerio de Salud. (Foto: GEC)

Consultado si este proceso implicará la reducción de personal, Dyer remarcó que, en lo que implica al personal médico, no habrá ninguna alteración, pero en algunas áreas administrativas sí habrá una reducción de los contratos por locación de servicios.

“No es reducción de personal. Yo, como ministro, siempre lo he dicho y siempre mantengo mi línea: en el tema de personas, como ministro no estoy haciendo un cambio grande. Ojo, una cosa es locación de servicios, donde ahí sí estoy bajando la mano un poco porque en realidad ha habido un exceso, pero en el tema de personal médico, enfermeras, todo el tema del equipo médico, se mantiene”, señaló.

Dyer Fernández puso como ejemplo el caso del Programa Nacional de Inversiones en Salud del Perú (Pronis) donde laboran 622 personas; o el caso del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares), donde laboran 820 personas, y ambas entidades cuentan con organigrama propio dentro del Minsa.