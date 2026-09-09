El Gobierno peruano declaró el Ministerio de Salud (Minsa) en reorganización por un plazo de 90 días calendario, con el objetivo de evaluar su situación administrativa, organizacional y de gestión, así como proponer las acciones y medidas de reforma necesarias para mejorar el funcionamiento de la entidad.

La medida fue establecida mediante el Decreto Supremo Nº 014-2026-SA, publicado hoy en el diario El Peruano y refrendado por la presidenta Keiko Fujimori y el ministro de Salud, Luis Dyer.

Según la norma, durante el proceso de transferencia de gestión y las primeras acciones adoptadas por la nueva administración se identificaron limitaciones, brechas y deficiencias organizacionales y funcionales que afectan la articulación entre las distintas unidades del ministerio, sus programas y organismos públicos adscritos.

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El Ejecutivo señaló que la reorganización permitirá realizar una revisión integral del funcionamiento del Minsa para identificar y corregir posibles duplicidades, superposiciones, vacíos o fragmentación de funciones, además de adecuar su estructura a las actuales necesidades del sector salud.

Minsa. (Foto: Andina)

Como parte del proceso, la Oficina de Organización y Modernización deberá presentar al Despacho Ministerial, en un plazo máximo de 60 días calendario, un informe con el diagnóstico de la situación administrativa, organizacional y de gestión de la institución.

Asimismo, dentro de los 90 días establecidos para la reorganización, dicha oficina deberá entregar un informe con las medidas de reforma que deberán aplicarse y una propuesta de nueva estructura orgánica para el Ministerio de Salud. Las conclusiones y recomendaciones deberán ser consensuadas previamente con los órganos de Alta Dirección.

El decreto precisa que las unidades de organización del Minsa, sus programas y organismos públicos adscritos deberán brindar asistencia técnica y atender oportunamente los requerimientos formulados durante este proceso.

La implementación de las medidas se financiará con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Salud, sin demandar recursos adicionales al tesoro público.

La reorganización busca fortalecer la rectoría del sector, mejorar la coordinación institucional y contribuir al cumplimiento de los objetivos de la Política Nacional Multisectorial de Salud al 2030 “Perú, País Saludable”.