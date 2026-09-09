Minsa. (Foto: VIOLETA AYASTA / GEC)
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Redacción Gestión
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El Gobierno peruano declaró el , con el objetivo de evaluar su situación administrativa, organizacional y de gestión, así como proponer las acciones y medidas de reforma necesarias para mejorar el funcionamiento de la entidad.

La medida fue establecida mediante el , publicado hoy en el diario El Peruano y refrendado por la presidenta Keiko Fujimori y el ministro de Salud, Luis Dyer.

El Ejecutivo señaló que la reorganización permitirá realizar una revisión integral del funcionamiento del Minsa para identificar y corregir posibles duplicidades, superposiciones, vacíos o fragmentación de funciones, además de adecuar su estructura a las actuales necesidades del sector salud.

Minsa. (Foto: Andina)
Minsa. (Foto: Andina)

Asimismo, dentro de los 90 días establecidos para la reorganización, dicha oficina deberá entregar un informe con las medidas de reforma que deberán aplicarse y una propuesta de nueva estructura orgánica para el Ministerio de Salud. Las conclusiones y recomendaciones deberán ser consensuadas previamente con los órganos de Alta Dirección.

El decreto precisa que las unidades de organización del Minsa, sus programas y organismos públicos adscritos deberán brindar asistencia técnica y atender oportunamente los requerimientos formulados durante este proceso.

La reorganización busca fortalecer la rectoría del sector, mejorar la coordinación institucional y contribuir al cumplimiento de los objetivos de la Política Nacional Multisectorial de Salud al 2030 “Perú, País Saludable”.

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