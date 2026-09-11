En entrevista con Gestión, Luis Del Carpio , presidente ejecutivo de la agencia, detalló cuáles será la ruta de los bloques patrimoniales que se “constituirán”, es decir, se lanzarán a concurso para que empresas puedan hacerse con ellos.

¿Cuál es la situación de la constitución de los bloques patrimoniales de Petroperú?

En las próximas semanas los vamos a empezar a anunciar. Los bloques no son otra cosa que las unidades de negocio aisladas de Petroperú. Ya están identificados y se van a constituir.

¿Puede indicar con cuáles se arrancará?

Comenzaremos con los terminales del Sur y seguiremos con las refinerías de Conchán e Iquitos. Serán dos bloques distintos. El iniversionista privado sabrá qué riesgo asumirá, no será el de Petroperú, solo el de estas unidades de negocio.

Cuando dice “constituidos”, ¿se refiere a que el inversor privado ya estará seleccionado?

No, si no que el bloque patrimonial será promocionado y se hará el concurso. No es una composición teórica, vale decir, si no que responden a un estudio técnico que propone mejorar la eficiencia de Petroperú y que sea interesante para el mercado.

¿Y qué es del futuro del Oleoducto Norperuano (ONP)? Entiendo está paralizado...

Todos los bloques patrimoniales estarán constituidos para diciembre. Ese es el objetivo. El tercer bloque será justamente el ONP junto a los lotes del Marañón. Van juntos porque solo así el ONP es viable económicamente. Hay que reactivar los lotes 192 y 64. Cuando produzcan, el ONP será rentable.

Este bloque del ONP, ¿saldrá solo si se adjudican primero el de los terminales del Sur y las refinerías?

En paralelo saldrán los bloques de los terminales y las refinerías. La próxima semana aprobaremos el plan específico de promoción para los terminales, que es el primer paso para luego adjudicarlo.

Luis Del Carpio, presidente ejecutivo de ProInversión. Foto: ProInversión.

En agosto, en una primera subasta, vendieron 2 de 4 inmuebles de Petroperú: Chalet Paillardelle y Petrocentro Cañete, ¿qué pasará con los que no se lograron vender, ex Planta Pimentel y Casa Chimbote?

Hemos hecho un nuevo análisis y convocaremos una nueva subasta estos meses con 15 o 20 inmuebles.

Incluyendo los dos que no se adjudicaron en agosto.

Sí.

De lograrlo, Petroperú se “adelgazaría”. En el marco de su reestructuración, ¿la petrolera desvinculará personal o no está considerado aún?

Se va a implementar una nueva gobernanza en Petroperú, tendrá una nueva estructura. Ya se lo expusimos al directorio y y en las próximas semanas deberían aprobarlo. Ese tema se discutirá, pero les corresponde a ellos.

¿A qué se refiere?

El Decreto de Urgencia (DU) le da ese rol a Petroperú. Ellos deberán contestar al respecto. El propio DU autorizó un presupuesto de S/ 240 millones para ese fin.

Le compete exclusivamente al directorio entonces.

Manejaremos el asunto según los tiempos que establezca el directorio. Tenemos una extraordinaria relación con Petroperú y los apoyaremos en la decisión que se tome.