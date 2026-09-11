Del Carpio recordó que Petroperú tiene S/ 240 millones disponibles para evaluar la desvinculación de sus trabajadores. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
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Alessandro Azurín
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Petroperú logró un primer desembolso de una línea de crédito que le permitirá reflotar, pero en paralelo ProInversión empieza a cerrar el esquema de promoción privada para sus activos.

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