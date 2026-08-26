Petroperú realizó hoy 26 de agosto su conference call de resultados correspondientes al segundo trimestre 2026, encuentro que reunió a inversionistas, acreedores, entidades financieras, analistas y otros actores del mercado interesados en la evolución de la empresa.

Según informó la empresa, la sesión estuvo encabezada por el presidente del directorio, Oliver Stark, y contó con la participación del vicepresidente, Carlos Linares, así como el gerente general, Luis Suárez.

Participaron también representantes de ProInversión (encargados de la reorganización de la petrolera) y el equipo gerencial responsable de presentar la evolución de los principales aspectos operativos, financieros, comerciales y de sostenibilidad de la compañía.

Stark señaló que el propósito del directorio es avanzar hacia una empresa más sólida, predecible y sostenible, para lo cual están concentrados en fortalecer la disciplina de gestión, mejorar los procesos de toma de decisiones y asegurar que cada acción contribuya a recuperar competitividad y capacidad de generación de valor.

directorio de Petroperú. Foto: Petroperú

“Sabemos que el mercado espera señales concretas y consistentes. Por esa razón, buscamos que el progreso de Petroperú pueda medirse por sus resultados operativos, financieros y corporativos, y por el cumplimiento de los compromisos asumidos”, aseveró.

Asimismo, informó que el Directorio de Petroperú viene impulsando una hoja de ruta orientada al fortalecimiento financiero de la empresa, la optimización de sus operaciones y la consolidación de estándares modernos de gobierno corporativo.

El presidente del directorio reafirmó, además, la importancia de mantener una relación transparente y permanente con la comunidad financiera, basada en información verificable y rendición de cuentas.

En esa línea, sostuvo que la recuperación de la confianza constituye un objetivo fundamental de la gestión.

En el marco de la presentación, los gerentes de la empresa expusieron los principales resultados operativos y financieros del período, así como los avances relacionados con el proceso de reorganización integral de Petroperú.

Grifos en Arequipa con precios altos del GLP. (Foto: Yunsu Pariapaza/@photo.gec)

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También se refirieron a la ejecución de las medidas previstas en los Decretos de Urgencia N.° 010-2025 y N.° 003-2026, la evolución de los negocios de refinación, exploración y producción, la gestión comercial, la situación financiera y las acciones vinculadas a sostenibilidad y gobierno corporativo.

Asimismo, se destacó el trabajo coordinado que viene desarrollándose con ProInversión y las entidades competentes para la implementación de los mecanismos contemplados en el proceso de reorganización.

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Ello, incluyendo avances en instrumentos de fortalecimiento financiero y estructuras de control orientadas a asegurar una gestión con mayores niveles de trazabilidad, supervisión y gobernanza.

“Con esta primera presentación ante inversionistas, el nuevo directorio reafirma su compromiso de mantener espacios permanentes de diálogo con el mercado y continuar fortaleciendo la transparencia, la gobernanza corporativa y la sostenibilidad de Petroperú, pilares fundamentales para contribuir a la recuperación de la confianza y al fortalecimiento de la empresa en beneficio de sus grupos de interés y de la seguridad energética del país”, citó la petrolera estatal.