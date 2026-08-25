A razón del incremento de precios de combustibles y desabastecimiento del diésel en algunas regiones, desde el Congreso se busca interpelar al ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno.
Según una moción presentada por Juntos por el Perú, Shinno deberá responder sobre las decisiones, acciones y omisiones de su cartera frente al encarecimiento de los combustibles, así como por la situación de abastecimiento de diésel y protestas en varias regiones.
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Por ejemplo, en Cusco el galón del gasohol regular llegó a S/ 21.99, muy por encima de los S/ 17 que suele costar en Lima. Mientras que en Tacna se registran picos de hasta S/ 24.35.
Dentro de las interrogantes que el ministro Shinno debería atender —según la moción— figuran:
- Aclarar los factores externos e internos que inciden en los precios del diésel B5 UV y gasoholes.
- Proyecciones sobre el precio del diésel para los próximos meses.
- Medidas concretas para atender reclamos generados con los paros en Ucayali, Loreto, Arequipa y Tacna.
- Capacidad de Petroperú para producir, importar, transportar y comercializar diésel.
- El costo fiscal del subsidio de 15% y 20% anunciado para atenuar el encarecimiento de los combustibles.