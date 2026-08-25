A razón del incremento de precios de combustibles y desabastecimiento del diésel en algunas regiones, desde el Congreso se busca interpelar al ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno.

Según una moción presentada por Juntos por el Perú, Shinno deberá responder sobre las decisiones, acciones y omisiones de su cartera frente al encarecimiento de los combustibles, así como por la situación de abastecimiento de diésel y protestas en varias regiones.

Por ejemplo, en Cusco el galón del gasohol regular llegó a S/ 21.99, muy por encima de los S/ 17 que suele costar en Lima. Mientras que en Tacna se registran picos de hasta S/ 24.35.

Dentro de las interrogantes que el ministro Shinno debería atender —según la moción— figuran: