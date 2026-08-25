Shinno es el tercer ministro del gabinete Luis Galarreta que está en la mira de una interpelación congresal. Foto: MARIO ZAPATA N. / @PHOTO.GEC
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Redacción Gestión
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A razón del incremento de precios de combustibles y desabastecimiento del diésel en algunas regiones,

Según una moción presentada por Juntos por el Perú, , así como por la situación de abastecimiento de diésel y protestas en varias regiones.

Por ejemplo, en Cusco el galón del gasohol regular llegó a S/ 21.99, muy por encima de los S/ 17 que suele costar en Lima. Mientras que en Tacna se registran picos de hasta S/ 24.35.

Dentro de las interrogantes que el ministro Shinno debería atender —según la moción— figuran:

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