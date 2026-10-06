El Ministerio del Interior (Mininter) plantea fortalecer las capacidades operativas, de inteligencia e investigación de la Policía Nacional del Perú (PNP) durante 2027, con el objetivo de mejorar la respuesta frente al crimen organizado y distintas modalidades delictivas.

Durante la sustentación del proyecto de presupuesto institucional del Sector Interior ante la Comisión Bicameral de Presupuesto y Cuenta General de la República, el ministro César Astudillo Salcedo informó que la propuesta asciende a S/ 14,270 millones, monto que representa un incremento de 3.9% respecto de los recursos asignados para 2026. De ese total, S/ 12,196 millones corresponden a la PNP.

El titular del sector señaló que los recursos estarán orientados a reforzar la seguridad ciudadana, las labores de inteligencia y contrainteligencia, la investigación criminal y las acciones contra el terrorismo, el narcotráfico y la trata de personas. También se contempla la capacitación y especialización del personal policial.

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“El presupuesto que hoy presentamos de S/ 14,270 millones no es solo una cifra. Es capacidad para que nuestra Policía pueda anticiparse, investigar y actuar frente al crimen” , sostuvo Astudillo durante su exposición.

Presupuesto concentrado en remuneraciones y pensiones

Uno de los aspectos expuestos por el ministro ante el Congreso fue la distribución del gasto del sector. Según informó, el 83.8% del presupuesto proyectado para 2027 estará destinado al pago de remuneraciones del personal policial y del sector en actividad, así como a las pensiones del personal en retiro.

El proyecto presupuestal del Mininter contempla inversiones en unidades especializadas, comisarías, investigación criminal y equipamiento para fortalecer la capacidad operativa de la Policía Nacional. Foto: Mininter.

Por su parte, el Ministerio del Interior concentra el 97.6% del presupuesto sectorial, equivalente a aproximadamente S/ 13,935 millones, y tiene a su cargo 19 unidades ejecutoras contempladas en el proyecto presupuestal.

La propuesta también incluye inversiones en infraestructura policial. Entre ellas figuran siete proyectos para unidades especializadas de la PNP, cuatro para comisarías y otros cuatro para unidades policiales e investigación criminal. Asimismo, se consideran proyectos para escuelas de formación y especialización policial y para el Hospital Politécnico.

Mininter plantea S/ 1,000 millones para equipamiento policial

Durante la sustentación, Astudillo anunció que se gestiona un proyecto de decreto de urgencia por aproximadamente S/ 1,000 millones para fortalecer el equipamiento de la PNP en materia de prevención, investigación, inteligencia y combate contra delitos como la extorsión, el sicariato y el secuestro .

El ministro indicó que la disponibilidad de estos recursos busca atender la necesidad de contar con bienes y equipos para sostener las intervenciones policiales durante 2027.

En cuanto a la ejecución presupuestal, el sector proyecta alcanzar el 98% al cierre de 2026, luego de registrar un avance de 95% durante 2025.

🚨 Más capacidades para enfrentar al crimen organizado. El ministro César Astudillo sustentó ante la Comisión Bicameral de Presupuesto y Cuenta General de la República el proyecto de presupuesto del sector Interior para 2027: S/ 14 270 millones, con prioridad en el fortalecimiento operativo de la PNP. #SeguridadYOrden — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) October 5, 2026

Patrullaje y operaciones contra el narcotráfico

La propuesta del Mininter también contempla medidas para asegurar la continuidad de intervenciones consideradas prioritarias. Entre ellas se encuentra la entrega económica al personal policial por servicios de patrullaje y operaciones focalizadas contra la delincuencia y la inseguridad ciudadana, en el marco del Plan Celador.

El proyecto presupuestal del Mininter contempla inversiones en unidades especializadas, comisarías, investigación criminal y equipamiento para fortalecer la capacidad operativa de la Policía Nacional. Foto: Mininter.

Además, el sector plantea garantizar el mantenimiento de nueve helicópteros Black Hawk empleados en acciones de interdicción vinculadas con la erradicación de cultivos de coca. También propone disposiciones para dar continuidad durante 2027 a las contrataciones y operaciones del Programa de Erradicación de Cultivos de Coca (PRECIP).

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Por otro lado, el ministro acompañó al titular del Ministerio de Economía y Finanzas durante la sustentación de un crédito suplementario de S/ 1,097 millones solicitado para 2026. Los recursos están destinados al pago de pensiones, al equipamiento de la PNP en el marco del Plan de Seguridad Ciudadana y a las acciones de lucha contra la criminalidad correspondientes al periodo 2026-2028.

El proyecto de presupuesto del Sector Interior para 2027 deberá continuar su trámite correspondiente en el Congreso, en el marco de la evaluación de los recursos públicos para el próximo año fiscal.