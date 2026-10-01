El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) realizó cambios en la conducción del penal Ancón I, que incluyen el nombramiento de un nuevo director, el cese del subdirector y una reorganización del personal de seguridad del establecimiento.

Mediante la Resolución Presidencial 646-202PE/P, el INPE designó a Tomás Máximo Yllaconza Palacios como nuevo director de Ancón I.

Yllaconza es abogado y cuenta con 29 años de experiencia en el sistema penitenciario. Ingresó a la carrera penitenciaria en 1997 y ha ocupado cargos vinculados con tratamiento penitenciario, asesoría jurídica y gestión institucional.

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Entre sus anteriores funciones se encuentran la dirección del Establecimiento Penitenciario de Pucallpa, la Dirección de Tratamiento Penitenciario y la jefatura de Asesoría Jurídica en oficinas regionales del INPE. También es maestro en Derecho Penal y Procesal Penal.

Cambios en el personal de seguridad

El INPE también dispuso el cese del subdirector de Ancón I y la designación de un nuevo responsable para el cargo.

A esto se suma la rotación, reorganización y evaluación del personal de seguridad del penal. De acuerdo con el organismo, estas medidas permitirán reforzar los controles internos, reducir vulnerabilidades y prevenir posibles vínculos indebidos que comprometan la seguridad del establecimiento.

Nuevo director de la Oficina Regional Lima

Los cambios alcanzan también a la Oficina Regional Lima del INPE. El organismo designó a Jhon Elías Ramírez Vega como nuevo director.

Ramírez Vega es oficial retirado de la Marina de Guerra del Perú y especialista en seguridad. Cuenta con más de 28 años de experiencia profesional en el ámbito nacional e internacional.

El INPE señaló que estas modificaciones forman parte de las medidas adoptadas para reforzar el control de los establecimientos penitenciarios e impedir que sean utilizados para coordinar o facilitar actividades ilícitas.

Además, indicó que continuará implementando acciones de seguridad y reorganización del personal en los establecimientos penitenciarios.