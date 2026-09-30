El Gobierno desplegará a 41 mil miembros de las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad de los locales de votación de cara a los comicios electores que se realizaran este domingo 4 de octubre a nivel nacional, anunció el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde.

El anuncio fue dado durante el inicio del desplazamiento de mil efectivos desde la Primera Brigada de Fuerzas Especiales del Ejército, en Chorrillos.

En esta actividad también participaron el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y altos mandos de las tres instituciones castrenses.

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SEGURIDAD EN LOCALES DE VOTACIÓN

En esta línea, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas desplegará 8,300 patrullas militares hacia 10,097 locales de votación, para lo cual se emplearán más de 3,400 vehículos terrestres, 170 vehículos fluviales y 19 aeronaves, entre helicópteros y aviones Twin Otter.

Además, se anunció que se usarán drones de la Fuerza Aérea en prevención en diferentes distritos de Lima.

El despliegue se ejecutará hasta el 06 de octubre y estará a cargo de los comandos operacionales de las Fuerzas Armadas, las cuales también contribuirán a garantizar el libre ejercicio del derecho al sufragio.

Asimismo, las FF.AA estarán a cargo de la protección de los funcionarios electorales durante el cumplimiento de sus funciones y la custodia del material electoral, entre otros elementos destinados a la realización de la jornada electoral al interior de los locales de votación.