Las Fuerzas Armadas desplegarán 8,300 patrullas y utilizarán más de 3,400 vehículos, 170 embarcaciones fluviales y 19 aeronaves durante la jornada electoral. (Fuente: El Peruano)
Las Fuerzas Armadas desplegarán 8,300 patrullas y utilizarán más de 3,400 vehículos, 170 embarcaciones fluviales y 19 aeronaves durante la jornada electoral. (Fuente: El Peruano)
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Redacción Gestión
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El anuncio fue dado durante el inicio del desplazamiento de mil efectivos desde la Primera Brigada de Fuerzas Especiales del Ejército, en Chorrillos.

SEGURIDAD EN LOCALES DE VOTACIÓN

Además, se anunció que se usarán drones de la Fuerza Aérea en prevención en diferentes distritos de Lima.

El despliegue se ejecutará hasta el 06 de octubre y estará a cargo de los comandos operacionales de las Fuerzas Armadas, las cuales también contribuirán a garantizar el libre ejercicio del derecho al sufragio.

Asimismo, las FF.AA estarán a cargo de la protección de los funcionarios electorales durante el cumplimiento de sus funciones y la custodia del material electoral, entre otros elementos destinados a la realización de la jornada electoral al interior de los locales de votación.

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