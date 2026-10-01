El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) instaló este jueves 1 de octubre la Comisión Sectorial para promover el fortalecimiento de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) y del Sistema de Inspección del Trabajo, dando inicio a una etapa de evaluación y propuestas orientada a modernizar la fiscalización laboral en el país.

La comisión tendrá como objetivo formular medidas y acciones para mejorar la organización y los servicios de Sunafil, así como elaborar un informe técnico que sirva de base para la adopción de decisiones.

La sesión fue encabezada por el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, y contó con la participación de la superintendenta nacional de Fiscalización Laboral, Evelin Coloma, representantes del MTPE, Sunafil, centrales sindicales y gremios empresariales.

Juan Sheput sostuvo que el fortalecimiento de la inspección laboral debe superar una visión exclusivamente sancionadora y avanzar hacia un modelo con mayor capacidad preventiva, de orientación y acompañamiento al cumplimiento de las normas.

“Fortalecer Sunafil es fortalecer la capacidad del Estado para proteger derechos y acompañar el tránsito hacia la formalidad. Necesitamos una institución más moderna, cercana y capaz de responder a las necesidades de trabajadores y empleadores en todo el país”, señaló.

El titular de Trabajo remarcó que la fiscalización continuará siendo firme cuando corresponda, pero que el Estado debe tener también la capacidad de actuar antes de que se produzcan los incumplimientos, orientando a los empleadores y construyendo una verdadera cultura de cumplimiento laboral.

Fiscalización preventiva

La comisión realizará un diagnóstico integral de la situación institucional, organizacional, operativa y normativa de Sunafil y del Sistema de Inspección del Trabajo. A partir de esa evaluación se identificarán las principales brechas que actualmente limitan su capacidad de prevención, fiscalización y atención al ciudadano.

Entre los ejes planteados para esta nueva etapa se encuentran el fortalecimiento de la gobernanza institucional, el desarrollo del talento humano, la transformación digital, la reducción de los tiempos de atención, la focalización de la inspección en función de riesgos y una mayor articulación con los gobiernos regionales.

Uno de los componentes centrales de la comisión será su carácter participativo. El espacio reúne al Estado, las centrales sindicales y los gremios empresariales, permitiendo incorporar las perspectivas de trabajadores y empleadores en el diagnóstico y en la formulación de propuestas para mejorar el sistema inspectivo.

Comisión para modernizar Sunafil tendrá 90 días para identificar brechas y plantear medidas concretas. Foto: MTPE

90 días para pasar del diagnóstico a las decisiones

La comisión tendrá una vigencia inicial de 90 días calendario. Durante ese periodo se identificarán las brechas del sistema, se priorizarán medidas de corto, mediano y largo plazo mediante mesas de trabajo tripartitas y se elaborará un informe técnico final dirigido al Despacho Ministerial del MTPE.

El documento deberá contener propuestas concretas para fortalecer y modernizar Sunafil y avanzar hacia una inspección laboral más eficiente, preventiva y orientada tanto a garantizar los derechos laborales como a promover la formalización.

“Tenemos 90 días para convertir el diagnóstico en soluciones. El resultado tiene que ser una Sunafil preventiva, moderna y cercana, que acompañe la formalización y contribuya a construir una verdadera cultura de cumplimiento”, enfatizó Sheput.

La instalación de la comisión concreta la siguiente etapa de la medida dispuesta mediante la Resolución Ministerial N.° 297-2026-TR: pasar de la creación del espacio de trabajo a la formulación de propuestas específicas de fortalecimiento institucional.