El cobre en Chile, determinante para su economía, enfrenta un momento clave para las perspectivas de crecimiento del país, que aspira a alcanzar tasas cercanas al 3% hacia 2030, desafiado a aprovechar la coyuntura de altos precios internacionales para impulsar la inversión y recuperar la producción.

El panorama actual del país registra una caída de la producción, que ha coincidido con valores del metal rojo sobre los seis dólares la libra, impulsando las exportaciones e ingresos fiscales ante el bajo crecimiento, cuya proyección el Banco Central redujo para 2026 a apenas 0.25%-0.75%.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, calificó semanas atrás el escenario como una “gran recesión en el cobre”, en un contexto en que la producción acumulada entre enero y julio cayó 7% respecto del mismo período de 2025.

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Las razones fueron explicadas por el ministro de Economía y Minería, Daniel Mas, quien reconoció el descenso y lo atribuyó a factores como inversiones postergadas y proyectos de avance lento.

“Hay muchas minas que están con mantenimiento, que habían postergado por años o que necesitan aprobar proyectos que venían ralentizados por años”, dijo.

La Administración del presidente José Antonio Kast endosa la situación a las malas políticas públicas que ralentizan el proceso, problema que busca solucionar con la aprobada megarreforma económica y tributaria, la cual plantea mecanismos para agilizar trámites de permisos ambientales y acelerar proyectos.

Ministro chileno Daniel Mas.

“Tenemos que facilitar hoy día la inversión, tenemos que lograr que se invierta, pero también que se aprueben los proyectos”, argumentó Mas.

Para Alejandro Micco , profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, hay una brecha entre los precios y la respuesta de la economía chilena: “Con los actuales niveles, deberíamos estar observando una economía mucho más expansiva”, señaló a EFE.

A juicio de Micco, “hoy existe un nivel de incertidumbre que impide que observemos una mayor actividad de inversión en minería”, argumentó.

El Gobierno apunta a elevar la producción hasta 6 millones de toneladas -un rango considerado “ambicioso” por Mas-, quien también proyectó sostener la producción de la estatal Codelco, la mayor cuprífera del mundo, en torno a 1.35 millones de toneladas.

“No es producción por producción. Esto termina siendo impuestos y esos impuestos terminan llegando a los chilenos”, expresó Mas.

Pese a una menor producción, el alto precio del cobre permitirá que la gran minería privada en Chile contribuya al fisco este año con, según Joaquín Villarino , presidente ejecutivo del Consejo Minero, unos US$ 8,000 millones en impuestos, un 32% más que en 2025.

El Fondo Monetario Internacional coincide en que el precio representa una oportunidad, y aunque advierte sobre la dependencia de las materias primas, evaluó cómo la demanda de cobre impulsada por la inteligencia artificial y reformas adicionales favorecen el crecimiento.

El jefe de misión para Chile del FMI, Bikas Joshi, señaló que los precios elevados “han beneficiado sin duda a la economía chilena” y favorecerían un mayor crecimiento si persisten la transición energética y la demanda tecnológica.

Para la institución financiera, la desaceleración local en el cobre es temporal y proyecta que el país recuperará la producción en 2027, por lo que, junto con los precios elevados y la evaluación positiva de la influencia de la megarreforma, estiman que el país podría crecer cerca de 3 % anual a mediano plazo.

El economista del Observatorio de Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, Juan Ortiz , señaló a EFE que el aporte del cobre en Chile “aunque es relevante para las exportaciones, su impacto agregado es relativamente acotado”.

“El sector minero, principalmente, participa en el producto interno bruto menos de un 10%”, puntualizó y sostuvo que “el repunte del precio del cobre obviamente es importante, pero por sí solo no va a permitir que la economía crezca un 3%”.

Ortiz advirtió, no obstante, que habría que considerar el impacto del alza de la producción en 2027, de concretarse, porque sería un elemento que ayudaría a que la economía alcance ese objetivo.

Micco, en tanto, sostiene que tras la Ley de Royalty Minero de 2023 “el aspecto impositivo dejó de ser el principal obstáculo” y que la discusión pasa por “si Chile se concibe o no como un país minero”.

Además, acotó que el precio del cobre está sujeto a ciclos y sin garantías de que “los niveles actuales se mantengan indefinidamente”, por lo que coincide en que “es importante aprovechar esta coyuntura para impulsar la inversión y el desarrollo de nuevos proyectos mineros”.