El servicio de emergencias de Chile informó que una persona murió en el accidente en Radomiro Tomic, unos 40 kilómetros al norte de Calama, y que las circunstancias y la causa aún están bajo investigación. Codelco no hizo comentarios de inmediato.

El incidente se produce después de la muerte de un trabajador durante labores de mantenimiento en la mina Escondida de BHP Group la semana pasada, lo que provocó una suspensión temporal de las operaciones en la mayor mina de cobre del mundo. Posteriormente, las actividades comenzaron a reanudarse de forma gradual.

Radomiro Tomic fue escenario de un accidente fatal a principios de 2024, que obligó a Codelco a operar con solo cerca de un tercio de su flota de camiones mientras se implementaban cambios de seguridad, lo que afectó un intento de recuperación de la producción de la minera estatal.

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El último incidente ocurre en un momento difícil para la minería chilena y amenaza con restringir aún más un mercado mundial del cobre que ya enfrenta interrupciones de suministro. La producción de cobre de Chile cayó 13% interanual en agosto, a 369,500 toneladas métricas, el nivel mensual más bajo en más de 15 años, después de que problemas climáticos y operacionales afectaran a varias minas importantes.

El accidente también ocurre en momentos de crecientes tensiones laborales en la industria chilena del cobre. Los trabajadores de Escondida y Centinela, de Antofagasta Plc, rechazaron por amplia mayoría las ofertas salariales finales, en momentos en que los precios del cobre cercanos a niveles récord fortalecen sus demandas por una mayor participación en las ganancias extraordinarias.