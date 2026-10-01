Un camión transporta minerales en el interior de la mina de cobre a cielo abierto Chuquicamata de Codelco, cerca de Calama, Chile, el jueves 2 de agosto de 2018. Fotógrafo: Cristóbal Olivares/Bloomberg.
Un camión transporta minerales en el interior de la mina de cobre a cielo abierto Chuquicamata de Codelco, cerca de Calama, Chile, el jueves 2 de agosto de 2018. Fotógrafo: Cristóbal Olivares/Bloomberg.
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Agencia Bloomberg
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Una de las mayores minas de Codelco fue escenario de un accidente fatal el jueves, la segunda muerte reportada en la industria del cobre en las últimas dos semanas en Chile, el mayor productor del mundo.

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