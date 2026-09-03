Anglo American prevé invertir US$1,648.9 millones en Quellaveco, su mina de cobre y molibdeno en Moquegua (Perú), para reconfigurar parte de la operación y extender por cinco años la extracción de mineral a cielo abierto. ¿Qué cambios contempla el proyecto y cómo se modificaría la operación?

En concreto, la minera de origen británico presentó ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) la Quinta Modificación del Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) de Quellaveco, que contempla cambios en el Área de Operaciones Mina.

Dicho documento recordó que las actividades de construcción masiva de Quellaveco comenzaron en 2018 y la explotación del tajo se inició en 2022, año que se considera como el año 1 de operación. Ese mismo año, comenzó la operación comercial de la unidad minera.

Ahora, la Quinta MEIA plantea mantener la vida útil total de Quellaveco conforme a sus instrumentos de gestión ambiental previamente aprobados, pero propone extender por cinco años la explotación del Tajo Quellaveco, del año 20 al año 25 de operación.

Durante ese periodo, Anglo American prevé continuar con la extracción de mineral, la disposición de desmonte en el depósito de material estéril y el almacenamiento de mineral en el stock de mineral, junto con los componentes auxiliares de soporte.

El proyecto no contempla incrementar las reservas ni elevar la capacidad de producción aprobada, que se mantiene en 150,000 toneladas por día. Tampoco modifica las actividades, componentes o vida útil de las demás áreas operativas y de soporte que no forman parte de esta modificación.

LEA TAMBIÉN: Se revela el monto que ofreció BHP en intento fallido de adquirir Anglo American

Tajo Quellaveco crecerá en superficie

Uno de los principales cambios planteados por Anglo American corresponde al diseño del tajo; es decir, el área a cielo abierto donde se extrae el mineral. Anglo American propone ampliar su huella de aproximadamente 420 hectáreas a 580 hectáreas y explotarlo hasta la cota de 2,970 metros sobre el nivel del mar.

La reconfiguración implica actualizar el plan de minado y modificar el diseño del depósito de material estéril y del stock de mineral, también denominado pila de almacenamiento temporal de mineral. También se plantea incorporar componentes auxiliares, como plataformas multiuso y el depósito de material excedente Asana.

La Quinta MEIA contempla una etapa de construcción durante el año 8 de la unidad minera, con una duración de un año. En ese periodo se ejecutaría la mayor parte de las obras asociadas a los nuevos componentes, en paralelo con las operaciones actuales de explotación y beneficio.

Posteriormente, la etapa de operación y mantenimiento de los componentes propuestos se desarrollaría desde el año 9 hasta el año 25, cuando culminaría la explotación del tajo. Algunas obras auxiliares, como el realineamiento del acceso planta-mina y las mejoras al sistema de manejo de aguas, también se ejecutarían durante esta etapa.

A esas actividades, se suman el realineamiento del acceso planta-mina, el realineamiento del canal C2, la implementación de un canal de agua de contacto del depósito de material estéril y ajustes al manejo y desaguado de aguas asociados a los cambios. La operación mantendría la filosofía aprobada de descarga cero.

El documento presentado al Senace, organismo encargado de evaluar la certificación ambiental de grandes proyectos de inversión, precisa además que hasta el año 34 Quellaveco continuará procesando material estéril de alta ley para obtener concentrados y finos. Estos últimos serán depositados en el depósito de relaves Cortadera hasta el año 26 y, desde el año 27, pasarán a ser depositados en el tajo mediante un esquema de codisposición, como parte de las actividades de cierre.

Los cambios propuestos se ubican fuera de áreas naturales protegidas y sus zonas de amortiguamiento.

Anglo American plantea modificar el diseño del tajo de Quellaveco para sostener la continuidad de las operaciones de la mina.

Nueva ruta para transportar concentrados

La Quinta MEIA también contempla incorporar una ruta adicional y cuatro rutas alternas para el transporte de concentrados. Estas últimas servirían como contingencia ante eventos, incluidos aquellos de origen humano, que impidan utilizar la ruta de transporte de concentrado aprobada.

Quellaveco procesa el mineral extraído en la planta concentradora de Papujune antes de transportar los concentrados para su exportación. La operación cuenta además con el depósito de material estéril, stock de mineral, depósito de relaves Cortadera, presa Vizcachas e instalaciones auxiliares.

En 2025, Quellaveco produjo 310,200 toneladas de cobre. Para este 2026, Anglo American había proyectado una producción de entre 310,000 y 340,000 toneladas de cobre.

La etapa de cierre y poscierre de la unidad minera está prevista entre los años 35 y 40, mientras que el poscierre se extenderá hasta el año 72. Para el tajo Quellaveco, este periodo se desarrollará aproximadamente entre los años 40 y 72.