Dólar. (Foto: GEC)
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El jueves 24 de septiembre, el dólar en Perú comenzó el día con un incremento, en medio de expectativas de una política monetaria más restrictiva de la Reserva Federal de Estados Unidos.

Durante el año en curso, el dólar ha registrado un aumento acumulado del 0.86% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.304 y se vende a S/ 3.384, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.365 a la compra y S/ 3.395 a la venta.

Dólar. (Foto: GEC)
Dólar. (Foto: GEC)

¿Cómo está el dólar a nivel global?

El dólar opera fortalecido en los mercados internacionales, cerca de máximos de dos meses. Uno de los principales factores detrás de esta tendencia son las expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal (Fed).

Datos recientes de la economía estadounidense, particularmente un indicador de actividad empresarial más sólido de lo esperado, volvieron a generar preocupaciones sobre la inflación y llevaron a los mercados a aumentar sus apuestas por nuevas subidas de tasas.

En paralelo, los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense han aumentado, reforzando el atractivo relativo de los activos en dólares. Para los mercados emergentes, este escenario puede traducirse en una mayor presión sobre sus monedas y en condiciones financieras internacionales más exigentes.

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