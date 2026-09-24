En el caso del biodiésel argentino, el Perú, a través del Indecopi, aplica derechos compensatorios desde el año 2016, los cuales se han renovado periódicamente. (Foto: Indecopi).
En el caso del biodiésel argentino, el Perú, a través del Indecopi, aplica derechos compensatorios desde el año 2016, los cuales se han renovado periódicamente. (Foto: Indecopi).
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Redacción Gestión
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La Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales No Arancelarias del Indecopi decidió prorrogar la vigencia de los derechos compensatorios impuestos sobre las importaciones de biodiésel de Argentina por un plazo adicional de 5 años.

Indecopi precisó a Gestión que los llamados “derechos compensatorios” no son lo mismo que los señalados como “derechos antidumping”, que han aumentado en tiempos recientes.

Los derechos compensatorios son medidas de defensa comercial que consisten en la imposición de recargos que la autoridad competente de un país impone a la importación de un producto extranjero, cuando se comprueba que éste recibe subsidios o subvenciones por parte de su gobierno de origen.

En el caso del biodiésel argentino, el Perú, a través del Indecopi, aplica derechos compensatorios desde el año 2016, los cuales se han renovado periódicamente en el marco de anteriores procedimientos de examen tramitados con alto rigor técnico al amparo de las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Precisamente, la sustenta que estas medidas deben mantenerse debido a que el gobierno de Argentina sigue aplicando un sistema de control que fija cuotas de venta y precios oficiales, al margen de la libre interacción de la oferta y la demanda.

El análisis efectuado evidencia también que la industria argentina posee una capacidad exportadora que supera en más de 2.6 veces el tamaño total del mercado peruano, por lo que la prórroga de los derechos por un plazo adicional de 5 años resulta necesaria para neutralizar la repetición de prácticas distorsionadoras y resguardar la leal competencia.

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