La Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales No Arancelarias del Indecopi decidió prorrogar la vigencia de los derechos compensatorios impuestos sobre las importaciones de biodiésel de Argentina por un plazo adicional de 5 años.

La medida se adoptó con la finalidad de proteger a la industria nacional y evitar que las prácticas de subvención al citado combustible continúen o se repitan, señaló la entidad.

Indecopi precisó a Gestión que los llamados “derechos compensatorios” no son lo mismo que los señalados como “derechos antidumping”, que han aumentado en tiempos recientes.

Los derechos compensatorios son medidas de defensa comercial que consisten en la imposición de recargos que la autoridad competente de un país impone a la importación de un producto extranjero, cuando se comprueba que éste recibe subsidios o subvenciones por parte de su gobierno de origen.

En el caso del biodiésel argentino, el Perú, a través del Indecopi, aplica derechos compensatorios desde el año 2016, los cuales se han renovado periódicamente en el marco de anteriores procedimientos de examen tramitados con alto rigor técnico al amparo de las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Precisamente, la Resolución Nº224-2026/CDB-INDECOPI sustenta que estas medidas deben mantenerse debido a que el gobierno de Argentina sigue aplicando un sistema de control que fija cuotas de venta y precios oficiales, al margen de la libre interacción de la oferta y la demanda.

Asimismo, la rama de producción nacional atraviesa una situación de alta vulnerabilidad, debido a que sus principales indicadores económicos —como la producción, las ventas internas, la participación de mercado y la capacidad instalada— registraron una evolución desfavorable y márgenes negativos durante el periodo de análisis comprendido entre 2021 y 2024.