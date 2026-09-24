El Senamhi emitió este miércoles dos alertas, una amarilla y otra roja. En la primera, advirtió que hasta este jueves se presentarán lluvias de ligera a moderada intensidad acompañadas de descargas eléctrica y vientos de hasta 40 km/h, que podrían acarrear peligro en las regiones Piura, Tumbes, Cajamarca y La Libertad.

Igualmente, emitió alerta roja hasta el viernes por incremento de temperatura diurna con intensidad de moderada a extrema, que podría afectar a 22 regiones ubicadas en la costa y sierra del norte, centro y sur del país.

En la costa norte, la temperatura extrema podría llegar hasta 34 grados, en la costa central hasta 29 grados, y en la costa sur hasta 24 grados. Para la sierra norte se esperan temperaturas de hasta 31 grados, y hasta 29 grados en la sierra central y la sierra sur.

Magnitudes esperadas del Fenómeno El Niño. Información del ENFEN, elaboración Gestión

Ya el último domingo el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, declaró que los pronósticos meteorológicos indican que las precipitaciones previstas para diciembre se estarían adelantando y que ya se desplazan desde la frontera ecuatoriana hacia territorio peruano.

Previamente, ante la alerta de que el fenómeno de El Niño alcanzará magnitud extraordinaria, el presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, informó que estaban previendo un mayor impacto negativo del producto, de 0.7 puntos porcentuales (pp) para el 2026 y de 0.9 pp para el 2027.

De acuerdo con el BCRP, entre enero y julio, las actividades del sector primario más afectadas, en parte por el FEN, con agropecuario (-0.7%) y pesca (-32.6%). En el lado no primario, el sector manufactura se vio golpeado sobre todo en la parte de elaboración de prendas de vestir (-14.1%).

el cultivo de papa estaría entre los más afectados por el FEN en esta campaña

Lo que le espera al agro

Para el caso del sector agrícola destinado al mercado interno, la expectativa del Senamhi es que, hasta noviembre, se eleven los niveles de riesgo agroclimático a medio y alto para cultivos principales como el arroz, la papa, la palta, entre otros.

En cuanto a la agricultura destinada a la exportación, las perspectivas de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP) es que el volumen a embarcar al exterior podría caer entre un 20% y 30% por efecto de las temperaturas sobre lo normal.

Gestión consultó a diversos especialistas para conocer qué se espera para las actividades productivas que serán más golpeadas por el FEN, y cuánto tiempo les podría tomar recuperarse.

Perspectivas para el sector

Martín Valencia, gerente de estudios económicos del Instituto Peruano de Economía (IPE), refirió que la previsión es que -a raíz del FEN de magnitud extraordinaria, y la consecuente sequía (en el centro y sur)- se espera una caída importante para el sector agrícola entre abril y mayo del 2027.

el sector agrícola ya viene siendo afectado por el FEN

Si ese fenómeno se desvanece hacia mediados del año entrante -proyectó Valencia- el déficit hídrico podría decaer para la segunda quincena del 2027, con lo cual se esperaría que las cosechas de principales cultivos para consumo interno se recuperen aún en el 2028.

Para el caso de los cultivos de exportación, como uvas, paltas, mangos, arándanos, mandarinas, entre otras frutas, los modelos prevén que -por efecto del calor extremo- su producción siga cayendo entre el tercer y cuatro trimestres del 2026.

Esa condición -avizoró el experto- se podría mantener hasta el primer semestre del 2027 o incluso hasta julio del año entrante, de forma que los cultivos para agroexportación se podrían normalizar aún a mediados del 2028.

Además, un estudio que realizó un equipo de Fresh Fruit y Preciso Consultoría, calcula que los mayores efectos del FEN en el sector agroexportador aún se verán en el 2027, con una caída en volumen del 13.5%, y que el 2028 se vería una menor caída (-0.3%), y que el rebote del sector aún se concentraría en el último trimestre de ese año.

Proyección para la pesca

Para el caso de la pesca, Luis Icochea, investigador de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), observó que, si bien los cardúmenes de anchoveta -nuestro principal recurso marino- se puede encontrar entre las 5 hasta las 20 millas desde la costa, el problema es que se sigue ubicando a profundidades de más de 100 metros, lo que dificulta su captura.

La pesca de anchoveta se seguirá viendo afectada por el FEN, según expertos (Foto: Difusión)

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Además, si bien el ministro de la Producción Juan Carlos Requejo avizoró que la segunda temporada de pesca de anchoveta podría iniciarse en noviembre próximo, para Icochea es bien difícil que ello ocurra, dado que no se espera que se normalice la temperatura del mar para ese entonces.

En tal sentido, refirió que existe el riesgo que no vaya a haber segunda temporada de pesca industrial este año, por lo cual no se espera que esa actividad se recupere este año, sino que las condiciones para la pesca se normalizarían aún entre mayo y junio del 2027.

¿Y el sector textil?

En cuanto a la actividad textil, Antonio Castillo, director institucional de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), estimó que ese rubro está afectado no sólo a nivel interno por efecto del FEN, sino además por una caída en las exportaciones de prendas de vestir y el aumento de sus importaciones en el país.

El experto estimó que, una vez el país retorne a condiciones de El Niño Costero a magnitud neutra en el primer semestre del 2027, la expectativa es que venga un periodo frío, como ha ocurrido en FEN anteriores, por lo cual se avizora una recuperación inmediata del sector textil, que se podría ver incluso para la campaña del Día de la Madre.

Sector textil está entre los que más cayó en lo que va del 2026 por efecto del FEN. Foto: Andina.

Sin embargo, para Valencia, del IPE, la perspectiva es que el 2027 todavía se mantengan condiciones de altas temperaturas, pues si bien el FEN podría dejar de ser extraordinario a mediados de ese año, el fenómeno continuará en rangos de magnitud entre débil y moderado, con lo cual no se espera una recuperación del sector textil sino hasta el 2028.

En cualquier caso, para Castillo, de la SNI, la esperanza para el sector es que el Ministerio de la Producción concrete su anuncio de declarar próximamente al sector textil en emergencia, ante el adelanto de las condiciones del FEN que puede afectar sobre todo a las pequeñas empresas.

Por el momento, indicó que en su gremio están estudiando el tipo de facilidades que se podrían incorporar en esa declaratoria de emergencia para evitar el colapso de esa actividad, y de lo cual esperan discutir con Produce la próxima semana, dada, indicó, la apertura de ese ministerio para conversar del tema.