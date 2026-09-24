El clima golpea, la política presiona y el agro ajusta sus expectativas. (Foto: Andina)
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Elías García Olano
mailElías García Olano

Cada semana que pasa se encienden nuevas alarmas vinculadas al fenómeno de El Niño y, ahora, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió alertas por lluvias intensas, que hasta hace poco se esperaban aun a partir de noviembre próximo, situación que incrementa el riesgo sobre diversas actividades productivas que ya vienen siendo afectadas por esa anomalía climática.

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