El Gobierno de Perú ya tiene encaminado el aumento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) de S/ 1,130 a S/ 1,300. Si bien hay más claridad sobre el primer tramo del alza (S/ 100), todavía queda pendiente conocer cuándo se aplicará el segundo tramo (S/ 70). El fenómeno de El Niño será una de las variables que terminará inclinando la balanza.

Al término de la Sesión Ordinaria N.° 131 del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (Cntpe), el ministro del sector, Juan Sheput, confirmó que el primer incremento entraría en vigencia entre octubre y noviembre de este año.

La fecha exacta, precisó, será anunciada por la presidenta de la República, Keiko Fujimori. Con ese primer movimiento, la RMV subirá a S/ 1,230.

Para los S/ 70 restantes, en cambio, todavía no existe una fecha cerrada. El segundo tramo está previsto para el primer semestre de 2027, pero Sheput reveló que el Poder Ejecutivo está evaluando si debe aplicarse durante o después del fenómeno de El Niño.

“Estamos evaluando si es durante o después de El Niño. Eso dependerá de la magnitud [del fenómeno]”, señaló el titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

La evaluación responde a las preocupaciones que los empleadores han expresado sobre el momento escogido para elevar el sueldo mínimo. Sheput sostuvo que, en las conversaciones previas del Cntpe, tanto los representantes empresariales como los trabajadores estuvieron de acuerdo con llevar la RMV a S/ 1,300. Las discrepancias, explicó, estuvieron principalmente en la oportunidad para ejecutar el incremento.

El ministro rechazó, sin embargo, que el aumento se esté planteando de manera aislada. Recordó que el Gobierno anunció que estaría acompañado por un bono dirigido a las empresas, cuyos detalles todavía están pendientes. El monto, la fecha y las condiciones de esta medida deberán ser definidos por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Una fórmula para dejar atrás las decisiones políticas

A inicios de septiembre, cuando el Cntpe retomó el diálogo, se encargó a la Comisión Especial de Productividad y Salarios Mínimos (CEPSM) formular una propuesta para institucionalizar, desde un punto de vista técnico, el procedimiento y la metodología para ajustar la RMV.

En este sentido, el ministro Sheput mencionó que el mecanismo para incrementos futuros incorporará criterios de productividad y contexto económico, con el objetivo de dar predictibilidad a trabajadores y empleadores y reducir la dependencia de decisiones políticas.

La iniciativa retoma una discusión pendiente desde 2007. “Que cada cierto tiempo se aumente la remuneración mínima sin necesidad de estar condicionada a lo político”, señaló el ministro sobre el objetivo de la fórmula.

¿Esperar hasta después de El Niño?

Consultados por Gestión, representantes de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), ComexPerú y Mypes Unidas coincidieron en que el fenómeno de El Niño debería pesar en la decisión sobre cuándo ejecutar el incremento. La diferencia está en cuánto debería esperar el Gobierno.

Para Jaime Cuzquén, presidente de la Comisión de Asuntos Laborales de la CCL, el escenario ideal sería que incluso los primeros S/ 100 se ejecuten después del evento climático. Si el Poder Ejecutivo mantiene ese primer tramo entre octubre y noviembre, considera que, como mínimo, los S/ 70 restantes deberían esperar hasta que el fenómeno haya terminado.

Daniel Hermoza, director de Mypes Unidas, plantea una posición similar, aunque introduce otra variable: la recuperación. A su juicio, las carteras de Trabajo, Economía y Producción deberían monitorear los daños y, si estos son severos, no ejecutar el segundo incremento hasta que las empresas de las zonas afectadas empiecen a recuperarse.

Rafael Zacnich, gerente de Estudios Económicos de ComexPerú, va un paso más atrás. Cuestiona que la cautela que ahora muestra el Poder Ejecutivo frente a los S/ 70 no se haya aplicado también al momento de decidir los primeros S/ 100.

“¿Qué sentido tiene elevar el salario en octubre o noviembre de este año [...] y luego vamos a ver si el fenómeno de El Niño afecta para los otros S/ 70? ¿Por qué no pensar en el bloque de los S/170?”, señaló.

Segundo tramo de la RMV podría esperar al Fenómeno del Niño: ¿qué advierten los gremios? | Foto: MTPE

Más costo, ¿menos contrataciones?

La preocupación de los gremios no se limita al daño directo que pueda ocasionar El Niño. El punto de fondo es qué ocurre cuando un mayor costo laboral coincide con empresas que pierden ventas, liquidez o capacidad de producción.

Hermoza lo aterriza a las decisiones de una mype. Si una empresa tenía previsto contratar cuatro trabajadores adicionales para una campaña, explica, el mayor costo podría llevarla a contratar solo dos. Lo mismo podría ocurrir con inversiones: la compra de una máquina, un vehículo o una ampliación podría postergarse para disponer de recursos con los cuales afrontar la planilla.

El representante de Mypes Unidas pone especial atención en la campaña navideña, debido a que el primer aumento de S/ 100 entraría en vigencia precisamente entre octubre y noviembre, cuando muchas empresas empiezan a reforzar sus operaciones. A ello suma que algunas mypes manufactureras llegan a esta etapa con problemas de liquidez tras una débil campaña de invierno.

Cuzquén coincide en que las empresas más pequeñas son las más expuestas y pone el foco en la formalidad. Explica que una empresa formal que apenas logra cubrir sus costos podría encontrar más difícil permanecer en ese terreno con una RMV mayor. Al mismo tiempo, una empresa informal tendría una barrera más alta para ingresar a la formalidad.

El efecto, sostiene, puede darse en ambas direcciones: trabajadores que actualmente son formales podrían quedar expuestos a un tránsito hacia la informalidad y aquellos que ya están fuera de ella podrían encontrar más difícil incorporarse a un puesto formal.

Zacnich añade que el incremento tampoco debe analizarse únicamente como S/ 100 adicionales en una primera etapa y S/ 70 después. El aumento completo equivale aproximadamente a 15% de la actual RMV y, además, existen conceptos laborales cuyo cálculo está relacionado con el sueldo mínimo.

Uno de ellos aparece en el sector agrario. Zacnich señala que la Bonificación Especial por Trabajo Agrario (BETA) equivale al 30% de la RMV, por lo que un incremento de S/100 en esta última supondría también un aumento de S/30 en ese concepto. Es decir, en determinados sectores el costo adicional puede superar el incremento nominal del sueldo mínimo.E

Segundo tramo de la RMV podría esperar al Fenómeno del Niño: ¿qué advierten los gremios? | Foto: MTPE

¿Qué hacer si El Niño golpea con fuerza?

Ahí aparece una segunda coincidencia entre los gremios: si el Gobierno mantiene el aumento, consideran que debería venir acompañado de medidas que permitan amortiguar sus efectos.

Hermoza plantea que, ante El Niño severo, no bastaría necesariamente con un bono empresarial entregado una sola vez. Propone evaluar un esquema que pueda extenderse durante varios meses, además de mecanismos de acceso al financiamiento para las mypes.

El dirigente señala que, en momentos de mayor riesgo, las entidades financieras pueden restringir su oferta de crédito precisamente a las empresas más vulnerables. Por ello, plantea que el Estado utilice mecanismos de garantía que permitan mantener el financiamiento durante la etapa de afectación y recuperación.

Cuzquén introduce otro elemento: el aumento de la RMV fue presentado por el Poder Ejecutivo como parte de un paquete que también incluía medidas para promover la formalización laboral. A su juicio, elevar los costos sin que paralelamente avancen esas reformas rompe el equilibrio planteado originalmente.

“No le puedo dar al mercado laboral un mayor costo sin generar esas eficiencias de fomento a la formalidad”, sostuvo.

Para la CCL, por ello, el incremento debería avanzar en paralelo con las reformas laborales incluidas por el Ejecutivo dentro de su pedido de facultades delegadas.