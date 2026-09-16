A nivel nacional, el empleo formal total, que considera tanto del ámbito privado como del público, registró un aumento de 4.4% en junio respecto al mismo mes del año pasado, reportó el Banco Central de Reserva del Perú, a partir de información de las planillas electrónicas de la Sunat.

Esto significó que se añadieron 268,000 puestos de trabajo respecto a hace un año. Con este resultado, el ritmo de crecimiento del empleo formal supera los niveles observados de los tres meses previos, que mantuvo un sostenido avance de 4%. De hecho, ya son ocho meses consecutivos que se crece, al menos, a dicha tasa.

En una nota de prensa, la entidad monetaria informó que, en cuanto al ámbito privado, los puestos de trabajo formales aumentaron 6.1% respecto a julio del año previo, marcando una aceleración frente al 5.3% registrado en junio.

“Este resultado se explicó, principalmente, por el mayor empleo en los sectores servicios, agropecuario y comercio”, indicaron.

En detalle, los sectores servicios, agropecuario y comercio agregaron la mayor cantidad de puestos de trabajo en el mes de análisis, con 98,000; 78,000; y 48,000 respectivamente.

En el mes de análisis, destacó el dinamismo del sector agropecuario, cuyo empleo creció 15.9% interanual, y de la minería (11.7%), aunque este último con un aporte más acotado en términos absolutos (16,000 puestos).

Masa salarial

En tanto, la masa salarial formal, que constituye el valor total de los ingresos obtenidos por los trabajadores, registró un incremento del 3.5% en términos reales en julio de 2026 en comparación con el mismo mes de 2025.

“Este resultado se explicó, principalmente, por el incremento sostenido de los puestos de trabajo, de acuerdo con la información de la planilla electrónica”, sustentaron.