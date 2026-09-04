Si bien con este dinamismo el Perú lidera el crecimiento en la región, Cuba subrayó que “no todo es color de rosa”: uno de los principales problemas por resolver está en el elevado nivel de incumplimiento tributario. | Andina
Si bien con este dinamismo el Perú lidera el crecimiento en la región, Cuba subrayó que “no todo es color de rosa”: uno de los principales problemas por resolver está en el elevado nivel de incumplimiento tributario. | Andina
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Ricardo Guerra Vásquez
Ricardo Guerra Vásquez

El Gobierno expuso ayer jueves 3 de setiembre ante el Pleno del Congreso de la República el proyecto de ley de presupuesto público correspondiente al 2027, que plantea un crecimiento interanual de 3.5% hasta superar los S/ 266,506 millones.

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