Uno de los ejes de discusión estuvo alrededor de las finanzas públicas que sostienen esta capacidad de disponibilidad de recursos.

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, destacó que, pese al fenómeno de El Niño (FEN), Perú crecería 3.4% este 2026 y llegaría a una tasa de 4% en los próximos años.

“Ustedes [legisladores] dirán: ¿qué importa crecer 4% contra un 2.5%? Es toda la diferencia para hacer posible subir salarios reales o no. Subir S/ 100 o S/ 300 a nivel popular es muy potente y es gracias a la economía de mercado”, expresó.

Si bien con este dinamismo el Perú lidera el crecimiento en la región, subrayó que “no todo es color de rosa”: uno de los principales problemas por resolver está en el elevado nivel de incumplimiento tributario.

Cuba presentó que, según fuentes internacionales, el incumplimiento del Impuesto General a las Ventas (IGV) e Impuesto a la Renta (IR) de tercera categoría equivaldría al 9% del Producto Bruto Interno (PBI). El promedio de América Latina y el Caribe es de 6.7%.

“No hablamos de la pequeña empresa informal porque si fuera formal no pagaría mucho. Tampoco trabajadores informales porque si se formalizaran, la gran mayoría estaría exonerada (por la regla de las 7 UIT). Acá no es un tema de perseguir a los más pobres”, describió.

“El evasor en Perú es una empresa mediana que compra facturas falsas. Hasta en TikTok se ofrecen. Por eso la evasión es 9% del PBI (...) Es paradójico: somos el país que más crece en la región, pero recauda menos que la región”, complementó.

El ministro apuntó que esto representa “un espacio importante para mejorar” las finanzas del país y que, incluso, implicaría no tocar en absoluto la tasa del IR o del IGV, ocasionando un avance en la recaudación.

¿Foco a la evasión tributario?

Pablo del Águila, jefe del Servicio de Asesoría Empresarial (SAE) de Apoyo Consultoría, indicó que la coyuntura, por ejemplo que requiere la atención del FEN, demanda definir prioridades. En el campo tributario, consideró que resulta mejor apuntar a la evasión que equivale a casi el 10% del PBI .

“Si hay un esfuerzo limitado porque el Gobierno deberá atender otras urgencias, tiene sentido ir a donde hay más dinero por recaudar. En la evasión tributaria hay casi el 10% del PBI. Por temas de magnitud, es mejor el enfoque en la evasión que a revisar el gasto tributario. Hay limitaciones en cuanto a las aristas que puede ver el MEF en el corto tiempo”, comentó.

Para Del Águila, el camino de luchar contra la evasión implica una mezcla del fortalecimiento y redefinición de las capacidades de la Sunat.

“El enfoque de la administración debe cambiar. Hemos visto que hoy es una Sunat más contenciosa, litigante y orientada más contra las grandes empresas. Ahí hay un esfuerzo que podría estar dedicado a la evasión. Se tiene que cambiar las prioridades, meter menos esfuerzo a revisar todos los temas técnicos y orientarse al incumplimiento tributario”, planteó.

Walker Villanueva, socio del Área de Impuestos de PPU, observó que hay un problema de fondo y responde, básicamente, a que se mantiene el sistema tributario de los años 90. En sus palabras, “un sistema obsoleto”.

“Se diseñó en el primer Gobierno de Alberto Fujimori. En su momento estuvo bien, pero hoy está agotado, no ha permitido incorporar a más contribuyentes, reducir los índices de informalidad. Así, no sorprende que la evasión se acerca al 10% del PBI”, indicó.

Una primera medida para Villanueva, alineado a un anuncio anterior desde el MEF, es modificar los esquemas tributarios, como el Régimen Único Simplificado (RUS) y el Régimen Especial de Renta (RER), y en su lugar impulsar un mecanismo simplificado que conecte a las empresas.

“El microempresario debe poder emitir facturas necesariamente. Eso le permitirá conectarse con las empresas medianas y grandes, y así el fisco podrá tener un control. Lo segundo es que se tiene que aplicar un incentivo para que todas las personas pidan boletas. Estas pueden tener un valor para deducciones. La idea es que las personas naturales ayuden indirectamente a esta formalización”, refirió.

Por el lado de la Sunat, señaló que su problema es que tiene un foco “recaudador” y “bien formalista”, descuidando atacar los problemas de fondo.

“Hoy entra más en problemas de forma. Por ejemplo, se enfoca en revisar guías de remisión, si una maquinaria que se usa hace 20 años para la cadena de producción tiene su factura, entre otros. Hablamos de temas de accesorios”, comentó.

Gastos tributarios

Durante la sustentación del proyecto de presupuesto para el 2027, otros de los temas cuestionados por los legisladores fue el nivel de los gastos tributarios, explicado en exoneraciones, inafectaciones, devoluciones, deducciones, entre otros.

Según el reciente Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2027-2030, los gastos tributarios ascenderían a los S/ 27,697 millones el próximo año, equivalente al 2.04% del Producto Bruto Interno (PBI).

En atención a las observaciones, Cuba se mostró de acuerdo con establecer discusiones, pero de manera individual. “Siempre se puede discutir [los gastos tributarios], pero caso por caso, no genérico como exoneraciones”, subrayó.

Cuba recordó que la principal exoneración en el país, “por su impacto de lejos”, es la del IGV a los productos agrícolas. “Ahí ustedes [congresistas] pueden también presentar propuestas para cambiar eso. Pero yo no estaría de acuerdo”, indicó.

Otro de gran dimensión es la exoneración del IGV en la Amazonía, con un gasto estimado de S/ 3,992 millones cada año. “El otro [gasto fuerte] es de la selva. Tampoco estaría de acuerdo”, refirió.

Para Del Águila, es sano tener un marco de revisión de los costos y beneficios sobre las exoneraciones aprobadas en el anterior período congresal.

“No sé si este sea el momento adecuado, pero sí es verdad que, en los últimos años, el Congreso aprobó una serie de exoneraciones, pese a que el MEF tuvo opiniones contrarias. Ahí aparecen, por ejemplo, los beneficios para restaurantes y peluquerías. Como una práctica adecuada de finanzas públicas, corresponde una revisión”, subrayó.