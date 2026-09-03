En el marco de la presentación del Ejecutivo del proyecto de ley de presupuesto público correspondiente al 2027 ante el Congreso de la República bicameral, uno de los ejes cuestionados fue el nivel del gasto tributario -explicado en exoneraciones, inafectaciones, devoluciones, deducciones, entre otros- en un contexto de debilitamiento de las finanzas públicas.

Según el reciente Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2027-2030, en el siguiente año, los gastos tributarios ascenderían a los S/ 27,697 millones, equivalente al 2.04% del Producto Bruto Interno (PBI).

Ahora bien, en su exposición de respuesta ante el Pleno del Congreso, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Elmer Cuba, se mostró de acuerdo con establecer discusiones, pero “caso por caso” y no de manera general como si se tratara de un solo beneficio y único impacto.

“¿Saben cuáles son las principales exoneraciones en el país? La número uno, por su impacto de lejos, es la exoneración del Impuesto General a las Ventas (IGV) a los productos agrícolas. Ahí ustedes [congresistas] pueden también presentar propuestas para cambiar eso. Pero yo no estaría de acuerdo”, indicó.

Según el MMM, la exoneración del IGV a los productos agrícolas implicará, en 2027, un gasto tributario por S/ 4,489 millones.

Cuba recordó que el segundo beneficio tributario de mayor peso es la inafectación del Impuesto a la Renta (IR) de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS). Por esto, el gasto estimado es de S/ 2,065 millones anuales. “Es un monto importante”, apuntó.

Otro de gran dimensión es la exoneración del IGV en la Amazonía, con un gasto estimado de S/ 3,992 millones cada año. “El otro [gasto fuerte] es de la selva. Tampoco estaría de acuerdo”, refirió.

“Siempre se puede discutir [los gastos tributarios], pero caso por caso, no genérico como exoneraciones tributarias”, subrayó.

Presupuesto público 2027. | MEF

Componente social en presupuesto público

Cuba también indicó que el presupuesto público propuesto considera un componente social relevante. Al respecto, precisó que hay un “mensaje importante” de inclusión social al impulsar el programa Pensión 65.

“El mensaje importante de inclusión social es Pensión 65. Se prometió duplicar en el Mensaje a la Nación y se está duplicando en el presupuesto propuesto. Estamos cumpliendo”, indicó.

El ministro también cuestionó las acusaciones de que el proyecto de presupuesto es “centralista”. “No sé cómo se habla sin ver los datos”, criticó. Antes, el senador José Castillo Terrones, hermano del encarcelado Pedro Castillo, indicó que el presupuesto del gobierno central abarca más del 66% de los recursos.

“Hay un incremento notable en los gobiernos regionales y locales. En los últimos cinco años, ese presupuesto ha subido en 70%, mientras que el central subió en 19%”, indicó.

“Este presupuesto [propuesto para el 2027] mantiene esa dinámica. Está aumentando en 2.7% para central y 5% para subnacional”, anotó.