Trabajador causa pérdidas a la empresa: Suprema fija vía para reclamar una indemnización. (Foto: Freepik)
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Gerardo Rosales Diaz
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Los trabajadores suelen tomar decisiones, manejar recursos o ejecutar tareas que pueden tener un impacto económico para la empresa. Pero, ¿qué ocurre cuando una equivocación o el incumplimiento de sus funciones termina generando una pérdida? El empleador puede buscar una indemnización, aunque estos casos venían enfrentando una discusión previa sobre si debían ser resueltos por jueces civiles o laborales.

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