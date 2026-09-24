Sunka, la marca peruana de tés e infusiones de Eko Business, prepara su expansión en Sudamérica.
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Dax Canchari Reyes
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La marca peruana de infusiones Sunka quiere dar el salto regional. La empresa detrás de esa propuesta, Eko Business, prepara el ingreso de su marca propia de tés e infusiones a tres o cuatro mercados de Sudamérica en 2027, tras haber ganado presencia internacional elaborando productos que terceros comercializan en diversos países, bajo el esquema de private label. ¿Qué hay detrás de esta apuesta regional?

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