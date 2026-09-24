Jaime Pinedo, gerente general de Eko Business, señaló que la empresa se encuentra en la etapa de validación de los documentos exigidos por los mercados de destino y espera que estos procesos estén culminados hacia fines de 2026.

Si bien por estrategia comercial no reveló los países de interés con su marca propia Sunka, precisó que estos se ubican en el norte, centro y sur de Sudamérica.

En esa incursión, la compañía apunta a un ingreso principalmente por el canal de supermercados. En una de las plazas, la incursión se realizaría en una cadena de supermercados con presencia regional, mientras que en los otros destinos Eko Business conversa con retailers importantes de cada país.

Producción para marcas de terceros

Desde hace una década, Eko Business trabaja bajo el modelo private label, es decir, fabrica productos que terceros comercializan con sus propias marcas. Así, atiende a clientes de Estados Unidos, España, México, Japón y Panamá. Entre esas plazas, la primera es su principal mercado internacional.

De esa manera, la internacionalización ha ganado peso en el negocio: las ventas al exterior pasaron de representar alrededor de 2% hace más de 10 años a cerca de 20% actualmente.

“Sunka será nuestra primera apuesta de marca propia en el exterior. La línea que actualmente registra mayor dinamismo es la frutal, seguida por la herbal”, comentó Pinedo.

Eko Business busca posicionar ingredientes peruanos como la muña en nuevos mercados y canales de consumo.

Sunka apuesta por “luxury tea” para crecer en el exterior

El portafolio que Eko Business impulsará para diferenciarse en los mercados internacionales será principalmente el de “luxury tea”, la línea premium de Sunka. La propuesta reúne cuatro infusiones con combinaciones de frutas y otros insumos provenientes de países como Turquía e India.

Asimismo, la compañía promoverá el producto en bolsitas compostables.

La estrategia intenta evitar una competencia basada únicamente en precio y, en cambio, aprovechar el origen de las materias primas peruanas. Por ejemplo, impulsarán la muña, planta nativa que Eko Business busca poner en valor junto con insumos como la manzanilla orgánica.

“No vamos por precio porque ahí sí no nos va a permitir competir, pero en el diferenciado sí estamos conscientes que desde ese ángulo lo podemos pelear en los mercados”, sostuvo Pinedo.

Eko Business apuesta por la línea premium para impulsar el crecimiento de Sunka en nuevos mercados.

Uno de los antecedentes que explica la cautela de Pinedo se remonta a una experiencia en México. Entre 2012 y 2013, Eko Business ingresó a Walmart México con la marca Sunka y permaneció durante un par de años, hasta que el distribuidor con el que trabajaba suspendió sus actividades.

Además, un cambio regulatorio hizo más compleja la comercialización de productos funcionales, al establecerse una nueva categoría con exigencias que se acercaban a las requeridas para productos medicinales.

Eko Business evalúa trasladar su operación a Chilca

El plan de expansión internacional de Eko Business parte de una oportunidad que la empresa identifica en el consumo de té e infusiones. Pinedo informó que Chile registra unas 400 tazas por persona al año, frente a las 90 o 95 en Argentina, menos de 12 en México y alrededor de 35 y 36 en Perú. Hace aproximadamente 10 años, el consumo peruano era de unas 32 tazas por persona al año.

“La brecha refleja espacio para crecer, especialmente por los cambios en los hábitos de los consumidores jóvenes, que están ampliando el espacio para nuevas propuestas dentro de la categoría”, explicó Pinedo.

Sin embargo, ingresar a estos mercados también supone enfrentar mayores plazos y costos regulatorios. El ejecutivo señaló que un registro sanitario en Perú puede resolverse en unos 15 días calendario, mientras que en Centroamérica puede tomar entre tres y seis meses. En Argentina y México, estimó plazos de entre tres y nueve meses. Los costos también son mayores: mientras un registro en Perú puede costar alrededor de US$100 a US$150, en otros mercados puede llegar a unos US$1,500.

La empresa peruana Eko Business evalúa trasladar su operación de Santa Anita a un terreno industrial en Chilca.

En tanto, ante la eventual expansión comercial, Eko Business también evalúa ampliar su capacidad productiva. Actualmente, opera una planta de aproximadamente 1,000 m² en Santa Anita, donde cuenta con cinco líneas de producción. Sin embargo, tienen un terreno adquirido en el parque industrial Sector 62, en Chilca, y evalúan trasladar allí sus operaciones durante 2027.

Pinedo evitó detallar el monto de inversión, el tamaño del terreno o la capacidad que tendría la eventual nueva instalación, pero sí refirió que trabajan actualmente abasteciéndose de insumos cultivados en 25 hectáreas de terceros. Si la expansión internacional tiene éxito, evaluaría aumentar la superficie de la cual toman el suministro.

Sunka busca crecer con línea premium en canal horeca

La estrategia de crecimiento de Eko Business también contempla nuevos canales de venta. Así, Eko Business está llevando su línea premium al canal horeca —hoteles y restaurantes— en Perú y busca que ingredientes peruanos como la muña lleguen a establecimientos de alta gama en otros mercados.

“Me encantaría mañana ver una muña en algún restaurante, en algún país importante de la región”, afirmó.

Eko Business, con Suka, viene creciendo a tasas de dos dígitos de manera sostenida durante los últimos cinco años, en un mercado de tés e infusiones que recibió un impulso importante desde 2020, cuando el consumidor comenzó a buscar con mayor fuerza productos naturales y asociados al bienestar.

Eko Business anunció su participación en la feria Expoalimentaria, a realizarse del 23 al 25 de septiembre próximo.