Frío Mix es el primer té de su categoría en el Perú. (Foto: McColin´s)
Dax Canchari Reyes
McColin’s, la marca peruana de té e infusiones, busca refrescar una categoría poco innovada con su nueva apuesta: Frío Mix. Alejandra Loo, gerente de Marcas Propias de G.W. Yichaw, adelantó que su distribución comenzará el 15 de febrero en supermercados y bodegas a nivel nacional. ¿Qué espacio busca ocupar el té frío dentro del mercado de infusiones?

