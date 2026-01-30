El mercado peruano de infusiones alcanza hoy un valor de S/ 350 millones y registra una penetración de 96% en los hogares, de acuerdo con el más reciente estudio de Kantar. Su consumo es liderado por personas mayores de 45 años (59%), seguido por menores de 35 años (20%), del NSE B y C, y en su mayoría del género femenino (55%).

Las ventas en formato caja y filtrante se concentran en Lima (65%), dado que en las provincias prevalece el uso de hierbas a granel. No obstante, según Loo, Chiclayo se posiciona como la segunda plaza más relevante, al haberse consolidado el té como bebida de consumo diario. Asimismo, Trujillo y Piura completan el bloque de regiones prioritarias del norte, impulsadas tanto por patrones de demanda como por la afluencia de turistas.

“[El té] está asociado a un momento complicado o triste. [...] La frecuencia se da mucho más en invierno, de mayo a agosto, y responde a un uso medicinal. No hay hoy día una propuesta de disfrute”, señaló Loo como premisa de su nuevo producto disruptivo. “[Frío Mix] infusiona el frío y responde a esta necesidad de practicidad que están buscando las personas”.

McColin’s busca romper la estacionalidad del consumo de infusiones. (Foto: McColin´s)

FRÍO MIX: UNA NUEVA FORMA DE CONSUMIR INFUSIONES

El té frío de McColin’s, el primero de su categoría a nivel nacional, es el resultado de más de un año de pruebas para identificar frutas, hierbas y plantas capaces de liberar aroma, color y sabor en agua fría en un cinco minutos.

A mediados de febrero la presentación de la caja con 21 filtrantes cuenta con tres variedades: piña con menta (7 unidades), té negro con grano (7 unidades), y fresa con naranja (7 unidades).

“Se trata de un consumidor con un estilo de vida saludable, que busca alternativas sin calorías, valora la practicidad, revisa las etiquetas y demanda variedad de sabores”, describió Loo. “Es un público exigente, principalmente entre los 25 y 30 años, que ha mostrado un leve incremento en su consumo y cuya participación en la categoría se espera ampliar con este tipo de lanzamientos”.

Para la temporada de verano, la compañía proyecta vender alrededor de 30,000 cajas mensuales, lo que permitiría alcanzar unas 90,000 unidades hasta abril.

Cada caja cuenta con 21 sobres de té frío con tres sabores diferentes. (Foto: McColin´s)

La oferta de productos llegara al canal tradicional (bodegas) y moderno, en supermercados como Plaza Vea, Tottus, Wong y Metro. Actualmente, se encuentran los fines de semana en las playas ofreciendo distintos sabores de mocktails como parte de su activación y cumplimiento de su objetivo: que lo prueben.

META DE CRECIMIENTO PARA 2026 DE MCCOLIN’S

Con más de 40 años en el mercado, McColin’s, una de las marcas propias de G.W. Yichang —empresa próxima a cumplir 97 años de trayectoria—, tiene más del 60% de recordación espontánea (top of mind) y una participación de 29%, sustentada en sus tres líneas: clásicas, funcionales y frutadas.

Desde esa posición, la marca busca impulsar una transformación de la categoría, apostando por una góndola más dinámica, diversa y versátil, que deje atrás el enfoque tradicional asociado al consumo medicinal.

El objetivo es posicionar las infusiones como una bebida de disfrute cotidiano, integrada al día a día del consumidor.

En ese camino, uno de los focos estratégicos es ampliar su llegada a públicos más jóvenes y exigentes, interesados en una mayor variedad de propuestas. Frío Mix se presenta como uno de los vehículos para iniciar ese acercamiento y dialogar con este nuevo perfil de consumidor.

Con esta estrategia, la compañía se ha trazado como meta alcanzar un crecimiento de al menos 9% hacia 2026, a nivel de marca en su conjunto, y no únicamente a partir de esta nueva línea.