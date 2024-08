La fiebre es el aumento temporal de la temperatura corporal. No es una dolencia, sino un síntoma que puede ser provocado por distintos motivos, como una bronquitis, faringitis, un dolor de garganta, infecciones virales o bacterianas, enfermedades relacionadas a problemas del sistema inmunitario, etc. Si pensabas que la fiebre no se podía bajar de manera natural, hoy te cuento que sí es posible. De hecho, para hacerlo se necesita de unas infusiones que a continuación te mencionaré. ¡Presta mucha atención!

Es necesario mencionar que, de acuerdo a MedlinePlus, si un niño tiene una temperatura corporal por encima de 27.2°C (medida bajo el brazo o axilar), está con fiebre. En el caso de los adultos, estos también tienen ese síntoma si es que poseen una temperatura corporal de 37,5°C en adelante.

Cuando hay fiebre, se recomienda tomar mucho líquido. Si bien ahí entran el agua y las sopas, también juegan un papel importante las infusiones. Precisamente, para bajar el aumento de temperatura corporal, se pueden beber algunos tés, de acuerdo a la página web de Primicia. En este punto de la nota te indicaré los que son muy efectivos.

Esta imagen te muestra una infusión. (Foto: kevberon / Pixabay)

Las infusiones que se pueden tomar para bajar la fiebre

Té de manzanilla y tomillo

La combinación entre manzanilla y tomillo hace una infusión perfecta para bajar la fiebre, ya que la primera en mención tiene propiedades antiinflamatorias, mientras que el segundo señalado es antiséptico, siempre según la citada fuente.

Té de hierbas

Se debe combinar cuatro hierbas, que juntas actúan como un potente antiséptico, antiinflamatorio y refuerzo para nuestro sistema inmunitario.

Té de albahaca

La albahaca es una planta con muchas propiedades medicinales. Es un potente antiinflamatorio y antibacteriano.

Té de salvia

La salvia posee muchas propiedades. Entre ellas sobresale la antiséptica.