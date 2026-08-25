El giro comenzó con Giuseppe Roggero, director socio comercial y gerente general de North Beach, quien cuenta con amplia experiencia en el sector textil, las exportaciones y el retail, donde ha trabajado con marcas internacionales de alta gama y marcas peruanas como Colortex y Walon Sport, desde el desarrollo de producto y la producción hasta la comercialización. A partir de su incorporación, la marca empezó a ganar presencia en el canal moderno, con su ingreso a cadenas como Topitop y Estilos.

“Vimos una oportunidad de mejorar el margen de rentabilidad y de entrar a nuevos canales”, explicó Roggero, gerente general de North Beach, a Gestión.

Hoy, el retail genera casi 40% de las ventas de North Beach, mientras que la empresa busca elevar esa participación hasta 60% y reducir paulatinamente el peso del canal mayorista.

Giuseppe Roggero, director socio comercial y gerente general de North Beach, también ocuó cargos ejecutivos en Polo Ralph Lauren, Hugo Boss, Lulúlemon y Lacoste

North Beach negocia su ingreso a Saga y Ripley y alista tiendas propias

North Beach proyecta sumar 40 puntos de venta entre Saga y Ripley durante 2027, como parte de su expansión en el retail. El modelo contempla operar mediante stands dentro de las tiendas ancla, principalmente en centros comerciales, una fórmula que la marca utiliza para ampliar su alcance y captar a un mayor número de consumidores.

Las conversaciones con ambas cadenas están en marcha, aunque en distintos niveles de avance. Roggero reveló a Gestión que, con Saga Falabella, North Beach estima que el proceso registra un avance de alrededor de 40%, mientras que con Ripley todavía está pendiente una reunión para continuar con las negociaciones.

En paralelo, Roggero señaló que North Beach también evalúa ingresar a Cencosud y Tottus, donde el menor ticket promedio exige una estructura de costos más competitiva. En ese escenario, la empresa analiza trabajar con productos importados desde China, pero con tecnología desarrollada en Perú.

“Tenemos que trabajar con producto importado, no hecho en Perú, pero que use la misma tecnología que nosotros desarrollamos acá”, explicó Roggero. La estrategia contempla importar desde China y fabricar allí productos de su propia marca para competir en precio, manteniendo la tecnología desarrollada en Perú.

North Beach aún no cuenta con tiendas propias y ha ingresado al retail a través de grandes cadenas ya posicionadas. “La fórmula de ingreso al mercado retail siempre ha sido a través de tiendas grandes”, señaló Roggero. El gerente explicó que este modelo responde a un mercado de sandalias históricamente reducido y con poca presencia de marcas peruanas especializadas, por lo que la competencia está representada principalmente por marcas internacionales como Havaianas y Crocs.

La marca ya comercializa sus sandalias en cadenas como Topitop y Estilos y negocia su ingreso a Saga y Ripley.

El siguiente paso será la apertura de locales propios. North Beach prevé iniciar este proceso en 2027 con 10 tiendas, distribuidas entre Lima y el norte del país, principalmente Trujillo y Chiclayo, mercados donde la venta de sandalias tiene una presencia importante en el retail.

En la capital, la prioridad estará en Lima Centro, con ubicaciones previstas en San Isidro y Miraflores, aunque también contempla algunos puntos en Lima Norte y Lima Sur. La iniciativa busca reforzar el desarrollo de la marca, que hasta ahora ha ganado presencia en centros comerciales a través de otras tiendas.

“La apertura de estos 10 locales demandará una inversión estimada de US$5 millones, incluida la mercadería”, precisó Roggero.

North Beach apunta a Canadá y avanza con Polo Ralph Lauren

El mercado externo representa 15% de las ventas de North Beach, con presencia en Ecuador, Colombia y Bolivia. Ahora, la compañía prepara su ingreso a Canadá para 2027, como parte de su objetivo de desarrollar la marca fuera del Perú. El mercado canadiense es considerado atractivo por sus niveles de precio, las condiciones comerciales y una competencia que, según Roggero, es menor que en Estados Unidos.

Uno de los factores que favorece la operación es el Tratado de Libre Comercio entre Perú y Canadá, que permite el ingreso de sus productos sin aranceles y contribuye a preservar los márgenes del negocio. A ello se suma que el ticket promedio del mercado canadiense se encuentra dentro de los niveles que North Beach maneja en Perú.

“Queremos crecer, consolidar y tratar de buscar que la marca se desarrolle fuera del Perú”, explicó Roggero, gerente general de North Beach, a Gestión. La compañía cuenta con un empresario interesado en desarrollar el negocio en Canadá y se encuentra en proceso de cerrar una sociedad con él, lo que permitiría iniciar la operación en ese mercado.

North Beach ampliará su capacidad productiva en San Martín de Porres con una inversión de US$1.5 millones.

La entrada seguirá un modelo similar al utilizado actualmente en Perú: North Beach colocará su marca dentro de tiendas de terceros mediante espacios propios, en lugar de comenzar con locales independientes. Roggero no reveló el nombre del operador con el que trabajan en Canadá, debido a que considera que se trata de información sensible para evitar que el modelo pueda ser replicado por competidores.

En Ecuador, Colombia y Bolivia, la marca opera mediante distribuidores y el canal tradicional, aunque sus productos terminan llegando a tiendas propias de terceros. De esta manera, North Beach ha logrado desarrollar presencia internacional sin contar todavía con locales propios fuera del país.

A su vez, North Beach avanza en un negocio distinto: la fabricación de sandalias para Polo Ralph Lauren. La compañía se encuentra desarrollando productos para la marca estadounidense, que busca trasladar a Perú parte de una producción que anteriormente realizaba en China.

La oportunidad surgió en medio de la búsqueda de Polo Ralph Lauren por diversificar sus centros de producción, en un contexto marcado por cambios en las políticas comerciales estadounidenses y tensiones internacionales. North Beach fue seleccionada luego de acreditar los estándares de calidad requeridos para este tipo de producción.

El acuerdo funcionará bajo un modelo de maquila. North Beach fabricará las sandalias con la marca de Polo Ralph Lauren a partir de los moldes y diseños proporcionados por la compañía estadounidense. La primera preproducción está prevista para fin de año, mientras que la producción comercial comenzaría en marzo.

El primer pedido tendría un valor aproximado de US$500,000 y comprendería alrededor de 250,000 sandalias distribuidas en cinco modelos. Los productos serán enviados hasta Carolina del Norte, desde donde Polo Ralph Lauren se encargará de su distribución hacia distintos mercados, incluidos Europa, Estados Unidos y Centroamérica.

“Tener una empresa como Ralph Lauren que trabaja con nosotros nos genera ser un referente en sandalias como calidad, como diseño, como atención”, señaló Roggero.

El gerente considera que la relación podría convertirse en una carta de presentación para captar nuevos clientes internacionales interesados en fabricar sandalias en Perú.

Alrededor del 25% del portafolio de North Beach utiliza EVAFLEX, material desarrollado para mejorar el confort de las sandalias.

North Beach apuesta por EVAFLEX y prepara nueva inversión productiva

EVAFLEX es un polímero desarrollado por North Beach a partir de una variación del insumo utilizado habitualmente en la fabricación de sandalias. El material busca mejorar características como confort, expansión y rebote, generando una sensación más acolchada en el calzado. Su desarrollo tomó cerca de un año de pruebas con distintas muestras hasta alcanzar el nivel de confort que la compañía buscaba.

Actualmente, alrededor del 25% del portafolio de North Beach utiliza EVAFLEX. El material ya está presente en productos de marcas peruanas del segmento premium como Lima Bonita, Fiji y New Athletic, donde, según Roggero, los consumidores valoran principalmente el confort y la calidad de las sandalias.

La compañía compara el desempeño del material con el de Crocs, aunque reconoce que la marca todavía tiene un camino por recorrer en términos de posicionamiento. “Nosotros sentimos que venimos a ser la Crocs del Perú”, comentó Roggero. La comparación, precisó, no se refiere a replicar sus diseños, sino al posicionamiento que busca alcanzar como marca especializada en sandalias.

EVAFLEX, sin embargo, no está patentado como fórmula ni como nombre. Roggero explicó que la denominación no pudo registrarse de manera exclusiva y que la composición se mantiene bajo reserva como parte del conocimiento técnico de la fabricación.

Las exportaciones representan actualmente el 15% de las ventas y la empresa prepara su ingreso a Canadá en 2027.

El desarrollo de nuevos negocios también llevará a North Beach a ampliar su capacidad productiva. De los US$5 millones previstos para el plan de tiendas, alrededor de US$1.5 millones se destinarán a una nueva planta para producir sandalias con EVAFLEX y a la compra de dos hornos adicionales. La ampliación se realizará dentro de las instalaciones que la empresa ya tiene en San Martín de Porres.

El siguiente objetivo de la marca apunta a la apertura de su primera tienda propia de sandalias, prevista para julio de 2027, aunque el plan contempla que este desarrollo pueda extenderse hasta mediados de 2028. La idea es replicar el modelo de Crocs, con locales propios, mientras North Beach continúa trabajando en el posicionamiento de su marca y en la expansión de sus exportaciones.

En el caso de Canadá, la compañía espera que el ingreso al mercado genere aproximadamente 10% adicional sobre sus ventas anuales durante el primer año, para luego crecer a un ritmo de 15% anual.