North Beach busca ampliar su presencia en el retail peruano y avanzar hacia nuevos mercados internacionales.
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Dax Canchari Reyes
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North Beach acelera su expansión en el retail. Tras más de dos décadas en el mercado tradicional, la marca peruana de sandalias comenzó hace tres años a desarrollar con mayor fuerza su negocio en tiendas y hoy busca que este canal tenga un peso cada vez mayor dentro de sus ventas. El cambio acompaña un crecimiento superior al 50% anual desde 2025. ¿Qué viene para North Beach en esta nueva etapa?

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