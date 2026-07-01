Fabletics continúa fortaleciendo su presencia en el mercado peruano y apuesta por acelerar su expansión a través de Ripley. La marca estadounidense de ropa deportiva anunció la apertura de espacios shop in shop dentro de las tiendas por departamento, una estrategia que le permitirá ampliar su alcance comercial y acercar su propuesta a un mayor número de consumidores en el país.

La incorporación de Fabletics al portafolio deportivo de Ripley representa un nuevo paso en el plan de crecimiento de la compañía en Perú. A través de esta alianza, la marca suma un canal de distribución con amplia presencia en el mercado local, reforzando su estrategia para consolidarse en el segmento de moda deportiva y athleisure.

Esta expansión complementa la operación directa que Fabletics inició este año en el país con la apertura de su primera tienda propia en el centro comercial Jockey Plaza. A ello se suma su plataforma de comercio electrónico, que ofrece envíos a nivel nacional, configurando una estrategia que combina tiendas físicas y canales digitales para fortalecer su posicionamiento en el mercado peruano.

Además de su tienda física, Fabletics cuenta con una plataforma de comercio electrónico que ofrece envíos a todo el territorio nacional. (Foto: Ripley Perú)

LEA TAMBIÉN: Ripley reordena su plana gerencial en Perú y crea área de Transformación

Puntos de venta de Fabletics en tiendas Ripley

Los nuevos espacios especializados ya se encuentran disponibles en la tienda Ripley de Miraflores, desde donde los consumidores podrán acceder a las colecciones de la marca. Asimismo, los productos también estarán disponibles a través de la página web y la aplicación móvil del retailer, ampliando las opciones de compra para los clientes.

Con esta alianza, Ripley también fortalece su propuesta en la categoría deportiva al incorporar una marca internacional enfocada en el segmento athleisure, una tendencia que combina prendas de alto rendimiento con diseños para el uso cotidiano y que ha ganado protagonismo entre consumidores que priorizan comodidad, funcionalidad y estilo.

La expansión de Fabletics mediante Ripley responde al crecimiento que viene registrando este segmento dentro de la industria de la moda. Cada vez más consumidores buscan prendas versátiles que puedan utilizar tanto para realizar actividades deportivas como para sus actividades diarias, impulsando la demanda por este tipo de propuestas.

Los productos de la marca también estarán disponibles a través de la página web y la aplicación móvil de Ripley, fortaleciendo su estrategia omnicanal. (Foto: Ripley Perú)

Alianza entre Fabletics y Ripley

Fundada en Los Ángeles, Fabletics ha desarrollado una oferta basada en innovación textil, diseño funcional y una estrategia de distribución omnicanal.

La decisión de ampliar su presencia mediante Ripley refleja la importancia que viene adquiriendo el mercado peruano dentro de la estrategia regional de la compañía. Al apoyarse en la infraestructura comercial y el alcance del retailer, Fabletics busca incrementar su visibilidad y facilitar el acceso de sus productos a un público más amplio.

Con esta nueva etapa de crecimiento, Fabletics refuerza su apuesta por el Perú mientras Ripley amplía su oferta de marcas internacionales en una categoría que continúa ganando espacio dentro del retail. La alianza permite a ambas compañías capitalizar el dinamismo del mercado de moda deportiva y responder a una demanda creciente por prendas que combinan rendimiento, diseño y comodidad.