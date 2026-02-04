Desde el 31 de enero del 2026, dejó la gerencia general de Banco Ripley Perú Paul Fiedler Vásquez Mejía. Así, dejó la posta a César Augusto Andrade Nicoli, quien asumió ee cargo desde este mes, ¿cuál es su trayectoria?
Según su red social, Andrade Nicoli fue vicepresidente ejecutivo de retail y canales en Interbank entre agosto del 2022 y diciembre del 2024.
LEA TAMBIÉN:Capitalia apunta a ser banco digital, ¿podrá bajar costo de crédito a empresas?
Previamente, se había desempeñado como vicepresidente ejecutivo de tecnología y operaciones en esa misma entidad.
Antes, entre el 2013 y el 2015 ocupó cargos ejecutivos en Latam Airlines, particularmente en el área comercial.
Entre 2004 y el 2013 tuvo una larga trayectoria en Telefónica, también en el área comercial.
Además, también trabajó en McKinsey & Company y en Apoyo Consultoría.
LEA TAMBIÉN: Tras cierre de tienda en Jirón de la Unión: estos son los planes y resultados de Ripley
En cuanto a su formación, Andrade Nicoli estudió economía en la Universidad del Pacífico y luego un MBA en Kellogg School of Management.