Banco Ripley es uno de los 19 bancos que operan en el país. (Foto: Manuel Melgar/GEC)
Banco Ripley es uno de los 19 bancos que operan en el país. (Foto: Manuel Melgar/GEC)
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Desde el 31 de enero del 2026, dejó la gerencia general de Banco Perú Paul Fiedler Vásquez Mejía. Así, dejó la posta a César Augusto Andrade Nicoli, quien asumió ee cargo desde este mes, ¿cuál es su trayectoria?

Según su red social, Andrade Nicoli fue vicepresidente ejecutivo de retail y canales en entre agosto del 2022 y diciembre del 2024.

LEA TAMBIÉN:Capitalia apunta a ser banco digital, ¿podrá bajar costo de crédito a empresas?

Previamente, se había desempeñado como vicepresidente ejecutivo de tecnología y operaciones en esa misma entidad.

Antes, entre el 2013 y el 2015 ocupó cargos ejecutivos en , particularmente en el área comercial.

Agencia del Banco Ripley del Centro Comercial Jockey Plaza. (Foto: Manuel Melgar/ Diario Gestión)
Agencia del Banco Ripley del Centro Comercial Jockey Plaza. (Foto: Manuel Melgar/ Diario Gestión)

Entre 2004 y el 2013 tuvo una larga trayectoria en , también en el área comercial.

Además, también trabajó en McKinsey & Company y en Apoyo Consultoría.

LEA TAMBIÉN: Tras cierre de tienda en Jirón de la Unión: estos son los planes y resultados de Ripley

En cuanto a su formación, Andrade Nicoli estudió economía en la y luego un MBA en Kellogg School of Management.

Agencias del banco funcionan dentro de sus tiendas por departamento. (Foto: Manuel Melgar/ Diario Gestión)
Agencias del banco funcionan dentro de sus tiendas por departamento. (Foto: Manuel Melgar/ Diario Gestión)

TE PUEDE INTERESAR

Cajas empiezan a dar facilidades de pago a afectados por extorsión, ¿rebajan deuda?
Bonos de Gobierno dan más rentabilidad que depósitos en bancos, ¿a quiénes les conviene?
Utilidades de AFP caen luego de 2 años por retiro de fondos, ¿afiliados se afectarán?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.