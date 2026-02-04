Desde el 31 de enero del 2026, dejó la gerencia general de Banco Ripley Perú Paul Fiedler Vásquez Mejía. Así, dejó la posta a César Augusto Andrade Nicoli, quien asumió ee cargo desde este mes, ¿cuál es su trayectoria?

Según su red social, Andrade Nicoli fue vicepresidente ejecutivo de retail y canales en Interbank entre agosto del 2022 y diciembre del 2024.

Previamente, se había desempeñado como vicepresidente ejecutivo de tecnología y operaciones en esa misma entidad.

Antes, entre el 2013 y el 2015 ocupó cargos ejecutivos en Latam Airlines, particularmente en el área comercial.

Agencia del Banco Ripley del Centro Comercial Jockey Plaza. (Foto: Manuel Melgar/ Diario Gestión)

Entre 2004 y el 2013 tuvo una larga trayectoria en Telefónica, también en el área comercial.

Además, también trabajó en McKinsey & Company y en Apoyo Consultoría.

En cuanto a su formación, Andrade Nicoli estudió economía en la Universidad del Pacífico y luego un MBA en Kellogg School of Management.