Cencosud alcanzó un récord de 31 millones de clientes activos fidelizados en los seis países donde opera, impulsado por el crecimiento de sus programas Prime. (Foto: Cencosud)
Cencosud alcanzó un récord de 31 millones de clientes activos fidelizados en los seis países donde opera, impulsado por el crecimiento de sus programas Prime. (Foto: Cencosud)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La operación en Perú de la , matriz de las cadenas y , destacó entre los resultados del segundo trimestre del grupo al registrar un crecimiento tanto en ingresos como en rentabilidad, en un contexto marcado por un consumo más moderado en la región. La compañía informó que su negocio en el país incrementó sus ingresos en 6.4% y elevó su EBITDA ajustado en 11.8%, impulsado por el desempeño de supermercados, avances en eficiencia comercial y la contribución de su negocio de centros comerciales.

A nivel regional, el retailer alcanzó ingresos por US$ 4,552 millones durante el trimestre y un EBITDA ajustado de US$ 342 millones. No obstante, registró una pérdida neta de US$ 20.1 millones, afectada principalmente por mayores costos financieros asociados a deuda indexada a la inflación, efectos cambiarios y gastos extraordinarios vinculados a programas de productividad.

Pese a ese escenario, la empresa destacó que Perú fue uno de los mercados con mejor desempeño operacional del trimestre. En paralelo, resaltó un sólido crecimiento de las ventas en el país, mientras que Argentina ganó participación de mercado en supermercados y Chile mostró un comportamiento resiliente en un entorno de alta competencia.

Expansión y ecosistema digital

Además del desempeño de sus operaciones, Cencosud continuó ejecutando su estrategia de crecimiento regional. Durante el trimestre concretó las adquisiciones de y , operaciones con las que busca fortalecer formatos donde considera tener ventajas competitivas y capacidad para generar rentabilidad de largo plazo. En Chile, además, inauguró las primeras tiendas del formato de descuento y anunció nuevas aperturas de supermercados Santa Isabel en el sur del país.

El grupo también reforzó su ecosistema digital. Las ventas por comercio electrónico crecieron 14.6% frente al mismo periodo del año anterior y ya representan el 12.2% de las ventas consolidadas. Asimismo, los clientes suscritos a los programas de fidelización Prime aumentaron 31.3%, mientras que la compañía alcanzó un récord de 31 millones de clientes activos fidelizados en los seis países donde opera.

La operación peruana incrementó su EBITDA ajustado en 11.8% en moneda local, por encima del crecimiento de sus ingresos (6.4%) durante el segundo trimestre. (Foto: Difusión)
La operación peruana incrementó su EBITDA ajustado en 11.8% en moneda local, por encima del crecimiento de sus ingresos (6.4%) durante el segundo trimestre. (Foto: Difusión)

En paralelo, Cencosud avanzó en la integración de sus plataformas, procesos y tecnología como parte de una reorganización interna. Según la empresa, estos cambios buscan unificar la operación en los mercados donde está presente y acompañar sus planes de crecimiento.

El CEO de Cencosud, , destacó que la compañía continuará enfocada en fortalecer su estrategia de crecimiento. “Este trimestre registramos avances relevantes en prioridades estratégicas para el crecimiento y rentabilidad de Cencosud, incluyendo el desarrollo de nuestro ecosistema omnicanal, la expansión de nuestros programas de fidelización y la ejecución de adquisiciones en Brasil y Colombia”, afirmó.

TE PUEDE INTERESAR

Mallplaza acelera expansión con compra de ocho centros comerciales por US$ 376 millones
Corporación E. Wong avanza con nuevas ampliaciones en Mall del Sur y Plaza Norte: ¿qué prepara?
Don Mamino abre su décimo local express en La Molina y acelera su expansión en Lima

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.