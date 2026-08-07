La operación en Perú de la chilena Cencosud, matriz de las cadenas Wong y Metro, destacó entre los resultados del segundo trimestre del grupo al registrar un crecimiento tanto en ingresos como en rentabilidad, en un contexto marcado por un consumo más moderado en la región. La compañía informó que su negocio en el país incrementó sus ingresos en 6.4% y elevó su EBITDA ajustado en 11.8%, impulsado por el desempeño de supermercados, avances en eficiencia comercial y la contribución de su negocio de centros comerciales.

A nivel regional, el retailer alcanzó ingresos por US$ 4,552 millones durante el trimestre y un EBITDA ajustado de US$ 342 millones. No obstante, registró una pérdida neta de US$ 20.1 millones, afectada principalmente por mayores costos financieros asociados a deuda indexada a la inflación, efectos cambiarios y gastos extraordinarios vinculados a programas de productividad.

Pese a ese escenario, la empresa destacó que Perú fue uno de los mercados con mejor desempeño operacional del trimestre. En paralelo, resaltó un sólido crecimiento de las ventas en el país, mientras que Argentina ganó participación de mercado en supermercados y Chile mostró un comportamiento resiliente en un entorno de alta competencia.

Expansión y ecosistema digital

Además del desempeño de sus operaciones, Cencosud continuó ejecutando su estrategia de crecimiento regional. Durante el trimestre concretó las adquisiciones de Makro en Colombia y St. Marché en Brasil, operaciones con las que busca fortalecer formatos donde considera tener ventajas competitivas y capacidad para generar rentabilidad de largo plazo. En Chile, además, inauguró las primeras tiendas del formato de descuento Don Salva y anunció nuevas aperturas de supermercados Santa Isabel en el sur del país.

El grupo también reforzó su ecosistema digital. Las ventas por comercio electrónico crecieron 14.6% frente al mismo periodo del año anterior y ya representan el 12.2% de las ventas consolidadas. Asimismo, los clientes suscritos a los programas de fidelización Prime aumentaron 31.3%, mientras que la compañía alcanzó un récord de 31 millones de clientes activos fidelizados en los seis países donde opera.

La operación peruana incrementó su EBITDA ajustado en 11.8% en moneda local, por encima del crecimiento de sus ingresos (6.4%) durante el segundo trimestre. (Foto: Difusión)

En paralelo, Cencosud avanzó en la integración de sus plataformas, procesos y tecnología como parte de una reorganización interna. Según la empresa, estos cambios buscan unificar la operación en los mercados donde está presente y acompañar sus planes de crecimiento.

El CEO de Cencosud, Rodrigo Larraín, destacó que la compañía continuará enfocada en fortalecer su estrategia de crecimiento. “Este trimestre registramos avances relevantes en prioridades estratégicas para el crecimiento y rentabilidad de Cencosud, incluyendo el desarrollo de nuestro ecosistema omnicanal, la expansión de nuestros programas de fidelización y la ejecución de adquisiciones en Brasil y Colombia”, afirmó.