Cencosud continúa fortaleciendo su presencia en América Latina. La compañía chilena anunció la firma de un acuerdo para adquirir el 100% de operaciones de la cadena de supermercados premium St. Marche, en Brasil, como parte de su estrategia para consolidarse en formatos de mayor valor agregado en ese mercado.

La operación será ejecutada a través de su subsidiaria Cencosud Brasil Comercial Ltda. y comprende la totalidad del negocio de St. Marche, cadena fundada en 2002 que opera 32 tiendas en el estado de Sao Paulo y ciudades cercanas, además del Emporio Santa María y un centro de distribución de 7,500 metros cuadrados.

Para el grupo, que en Perú opera las cadenas Wong y Metro, la adquisición fortalece su presencia regional y amplía su participación en uno de los mercados de consumo más grandes de América Latina.

St. Marche opera 32 supermercados en el estado de Sao Paulo y registró ventas superiores a R$ 1,078 millones (US$ 216 millones) en los últimos 12 meses cerrados a marzo de 2026. (Foto: Difusión)

En los últimos 12 meses finalizados en marzo de 2026, St. Marche registró ventas superiores a R$ 1,078 millones (unos US$ 216 millones), impulsadas por una base de clientes de alto poder adquisitivo y una propuesta enfocada en productos frescos y una experiencia de compra de alto estándar.

La compañía destacó que la adquisición responde a su estrategia de fortalecer formatos con mayor diferenciación y potencial de crecimiento de largo plazo.

Pendiente de autorizaciones

El cierre de la transacción aún está sujeto al cumplimiento de las condiciones habituales para este tipo de operaciones. Entre ellas figuran la culminación del proceso de reorganización judicial del vendedor y la aprobación del Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade), autoridad de competencia de Brasil.

Cencosud precisó que la compra será financiada mediante la reasignación de recursos obtenidos tras recientes desinversiones en Brasil, en línea con su estrategia de asignación de capital.

La empresa sostuvo que la incorporación de St. Marche permitirá fortalecer su portafolio en segmentos de mayor rentabilidad y continuar profundizando su presencia en el mercado brasileño, donde ya participa a través de distintas operaciones de supermercados.

El grupo chileno mantiene operaciones en seis países de América y supera las 1,400 tiendas en formatos como supermercados, mejoramiento del hogar, tiendas por departamento, centros comerciales y servicios financieros.