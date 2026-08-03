La cadena alcanzó las 12 tiendas operativas con una nueva apertura. (Foto: Supermercados Holi)
La cadena alcanzó las 12 tiendas operativas con una nueva apertura. (Foto: Supermercados Holi)
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Redacción Gestión
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. La cadena peruana alcanzó las 12 tiendas operativas con la apertura de un nuevo establecimiento en San Miguel, que representa su segundo local en este distrito y refuerza su presencia en una de las zonas con mayor actividad comercial de la capital.

A través de una publicación en LinkedIn, la empresa informó que la tienda fue inaugurada el 22 de julio, cuenta con una superficie de 490 m² . “Cada nueva tienda nos acerca a nuestros objetivos y nos motiva a seguir innovando y llevando una mejor experiencia a más personas”, señaló la cadena.

El establecimiento ofrece un amplio portafolio de productos que incluye frutas, verduras, carnes, pollos, congelados y abarrotes. , especializado en comidas listas para servir, donde el pollo rostizado figura entre los productos con mayor demanda.

La apertura refuerza la presencia de la empresa en uno de los distritos con mayor actividad comercial de Lima. (Foto: Supermercados Holi)
La apertura refuerza la presencia de la empresa en uno de los distritos con mayor actividad comercial de Lima. (Foto: Supermercados Holi)

Supermercados Holi prevé cerrar 2026 con 25 tiendas

Supermercados Holi prevé acelerar su expansión durante los próximos meses con nuevas aperturas en Lima. Para agosto, la cadena tiene previsto inaugurar una tienda express en la avenida El Derby, en Santiago de Surco, así como un nuevo establecimiento cerca del Campo de Marte, en Jesús María.

La hoja de ruta de la empresa también incluye nuevos locales en la avenida Schell, en Miraflores; la avenida Pedro Venturo; y la avenida Primavera, en Surco. No obstante, precisó que algunas de estas aperturas estarán sujetas al avance de cada proyecto.

Con estas incorporaciones, Holi espera alcanzar las 25 tiendas operativas al cierre del 2026. La compañía busca fortalecer su presencia en el mercado de proximidad, un segmento que ha ganado relevancia en los últimos años por la creciente demanda de formatos cercanos, ágiles y adaptados a las compras cotidianas de los consumidores.

La empresa afirmó que cada nueva tienda la acerca a sus objetivos de expansión y le permite seguir innovando en la experiencia de compra. (Foto: Supermercados Holi)
La empresa afirmó que cada nueva tienda la acerca a sus objetivos de expansión y le permite seguir innovando en la experiencia de compra. (Foto: Supermercados Holi)

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